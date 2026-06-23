No todo...

La pobreza que hiere la dignidad humana y cerramos los ojos, pero también los bolsillos. Permitimos que avance el desorden y no el orden; la hostilidad y no la hospitalidad; el agravio y no la mano amiga; la ofensa y no el elogio; la venganza y no el perdón.

Hay un refrán que, con la crudeza de las verdades populares, dice: “Todos sabemos lo de todos” . Y algo de razón tiene. Si nos atreviéramos a mirarnos sin disculpas, descubriríamos que hoy resulta cada vez más frecuente que, frente a lo malo que ocurre en nuestras comunidades, respondamos con una apatía cómoda, casi educada.

Hemos aprendido a convivir con lo intolerable. Somos indiferentes ante la corrupción y ante la inmensa impunidad que tiene secuestrado al país; nos duele por momentos, nos indigna en la conversación, pero rara vez nos compromete en la acción.

Y así, poco a poco, sin darnos cuenta, vamos dejando que el alma social se nos vuelva áspera, desconfiada, cansada.

¿POR QUÉ?

Me pregunto con inquietud, y también con vergüenza: ¿De qué nación hablamos si hemos dejado de mirar el rostro del prójimo? ¿Cuándo permitimos que el odio sustituyera al amor y nos hinchara el alma hasta volverla dura, resentida, incapaz de compadecerse? ¿Cuándo lo intolerable dejó de escandalizarnos? ¿Cuándo lo que debía dolernos, como la violencia que impera en el país, se volvió paisaje?

Y díganme si no. Ante aquello que tendría que indignarnos y movernos a la acción, hoy muchos contestan con una frase pobre, resignada y peligrosa: “Bueno, ya es normal”. O peor aún: “Si a mí no me perjudica, pues al diablo”.

Desgraciadamente, nos hemos habituado a vivir encogiendo los hombros. Nuestra civilización recoge flores al borde del precipicio porque ha pasado de una ética del esfuerzo, la responsabilidad y la compasión, a una “ética” del progreso entendido solo como acumulación, eficiencia y competencia.

Hemos confundido tener más con ser más. Y no son lo mismo: una sociedad puede avanzar en recursos y, al mismo tiempo, retroceder en espíritu.

VALORES

Fernando Savater lo recuerda con claridad: hay muchos modos de vivir, pero no todos dejan vivir. Esa frase, tan sencilla como decisiva, debería acompañarnos en la vida pública y privada. Porque una cosa es reconocer la libertad humana y otra muy distinta convertir la indiferencia moral en criterio de convivencia.

Si bien es cierto que todas las personas somos iguales en dignidad, no todos los actos, ideas y decisiones valen lo mismo. La persona nunca debe ser reducida a sus errores, pero los errores tampoco deben ser absueltos por simple comodidad.

Hay actos que elevan y actos que degradan. Hay palabras que curan y palabras que envenenan. Hay decisiones que construyen y decisiones que la destruyen. No toda opinión es respetable: algunas solo encubren ignorancia, odio o desprecio por la dignidad humana.

Por ello, no hay que olvidarlo: existen valores supremos —la justicia, la verdad, la compasión, la responsabilidad, la honestidad y el amor— que no pasan de moda porque no pertenecen a una época, sino a la condición humana. Sin ellos, la vida se degrada y la convivencia se vuelve imposible.

RESPUESTA

La advertencia, entonces, es inevitable: si esto es cierto, ¿por qué las personas del siglo XXI somos tan malos practicantes de aquello que decimos admirar? ¿Por qué predicamos valores que no encarnamos? ¿Por qué andamos tuertos, cuando no totalmente ciegos?

Erich Fromm nos ofrece una respuesta luminosa y severa. En su crítica a la sociedad industrial, advirtió que el ser humano desarrolló una inteligencia técnica impresionante, pero no siempre una conciencia moral proporcional.

La modernidad produjo fábricas, sistemas, velocidad, datos, poder, inteligencia artificial y consumo, pero no necesariamente corazones generosos. Fromm lo resumió de manera implacable al distinguir entre el tener y el ser.

Cuando una sociedad se organiza únicamente alrededor del tener, termina considerando ingenuo, improductivo o estorboso todo aquello que no aumenta la ganancia inmediata: la ternura, la compasión, el silencio, la amistad, la paciencia, el cuidado.

Bajo esa lógica, la ética del progreso transforma en virtud todo lo que sirve a la eficiencia, aunque empobrezca el alma; y convierte en debilidad todo lo que preserva la humanidad, aunque sostenga la vida.

ABSURDOS

De ahí que la compasión parezca sentimentalismo; el perdón, falta de carácter; la prudencia, cobardía; la gratitud, cursilería; y el amor humano, una estupidez incompatible con la dureza de los tiempos.

Hemos llegado al absurdo de admirar al exitoso, aunque sea cruel, al poderoso, aunque sea soberbio y corrupto y al astuto, aunque sea injusto.