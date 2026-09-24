Palabras y juicios irredentos

Los actuales políticos debieran aprender de la institución milenaria con más influencia, la Iglesia. La palabra se abre camino con cuidado a grado tal que el latín había sido refugio hasta que la necesidad de comunicar la alcanzó. Los curas a lo largo de la jerarquía tienen claridad del valor de la palabra y bien se sabe que, así como redime, el descuido condena.

El problema de hablar mucho hace inevitable el error. En el poder el acierto importa menos que el resbalón; a veces un natural traspié, otras veces, delator de un estado de ánimo impropio o de una idea inconveniente. El populismo o el autoritarismo con adhesión social requieren de propaganda y de un protagonismo verbal de quien sea su referente. Sucede en todas partes. Ya se ha dicho, la mesura o la prudencia cayó en desuso o se fue de vacaciones. Lo de ahora son las palabras y es tal el abuso de éstas, como Trump, el hombre más poderoso del mundo, que se vuelven tan irrelevantes que dejan de ser tomadas en serio.

En su visita a Sinaloa, la presidenta Sheinbaum dejó pasar la oportunidad para definir los términos de la responsabilidad del Estado mexicano frente a la violencia y el crimen. Una oportunidad para ella, para Sinaloa y para el país por todo lo que ha sucedido y la tempestad que hizo presente el regreso frustrado del gobernador Rocha Moya. Las palabras de la presidenta exhibieron dos cosas sumamente delicadas: su validación a la pax narca y su deriva antinorteamericana. Ésta ya es costumbre y ratifica la tesis del líder moral: los yanquis alteraron la santa paz de la aldea con su injerencismo (sic).

La vena antinorteamericana le orilla a validar, una vez más, lo que no ha sido probado, incluso desmentido de diversas maneras por las autoridades norteamericanas: que la sustracción o secuestro de “El Mayo” Zambada fue promovido y diseñado por una agencia norteamericana. Las pruebas de la presidenta son endebles: que el avión del traslado fue a parar a un museo del FBI. Exhibirlo no es prueba; además, después de algún tiempo se comprobó que el piloto era mexicano, al servicio de los Chapitos y para colmo, fue enviado a EU con aprobación del Gabinete de Seguridad, después de estar detenido en México.

La violencia explícita y visible cobró fuerza con el secuestro de “El Mayo” y disparó la disputa entre dos facciones del cártel más poderoso del mundo. Antes, en octubre de 2019, Culiacán se vistió de sangre y fuego en el operativo frustrado de detención de Ovidio Guzmán. Se entiende que el presidente López Obrador, quien vio en el narco una variable más en el horizonte de la negociación política, se sintiera ratificado en su convicción de los abrazos no balazos que, para efectos prácticos, representa elogio a la pax narca.

Efectivamente, antes del secuestro de “El Mayo”, Sinaloa vivía una convivencia y coexistencia social, económica y política entre las autoridades y el narcotráfico. Violencia administrada, pero a la vuelta de la esquina. El secuestro lo describe: el narco mayor acompañado de su ahijado (hijo del narco mayor detenido en EU) como mediador para resolver una diferencia política por el control de la universidad estatal entre un diputado federal ex rector y un gobernador, también ex rector. Sólo faltaba el señor obispo o un prominente empresario para atestiguar el acuerdo. No se necesita probar que el gobernador no se presentó, suficiente la convicción de “El Mayo” de que estaría presente, lo que quiere decir que era práctica o al menos ya había sucedido.