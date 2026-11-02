Pecado capital, sin interés

Existen pecados capitales llenos de provincias. La lujuria es uno de ellos; la gula , otro. Ambos son pecados de la carne, ya untada, ya comida. Tienen la ventaja de pertenecer al cuerpo, pobre burrito, y lo acompañan en su triste suerte: cuando el cuerpo se cansa, ellos también se cansan y acaban por desaparecer. Cierto ministro protestante se jactaba con grandilocuencia de haber matado en su cuerpo al monstruo de la lujuria.

También la gula está sujeta al envejecimiento. A los 20 años el hombre presume de sus triunfos amorosos; a los 30 de sus triunfos económicos; a los 40 y 50 de sus triunfos ante la sociedad... Y a los 60:

– ¿A que no sabes? Anoche cené una torta de huevo con chorizo ¡y no me hizo daño!

En cambio, otros pecados capitales, como la soberbia, la envidia y la avaricia, no son pecados del cuerpo, sino del espíritu. Como el espíritu no muere, ellos tampoco mueren nunca. Acompañan al hombre hasta el final. Don Miguel de Unamuno, aquel severo búho catedrático, censuró alguna vez con acritud de puritano los excesos de alcohol y de mujeres en que incurría Rubén Darío. El escritor Ramón del Valle-Inclán, que había pecado mucho y que por tanto sabía comprender al pecador, le dijo:

– Mira, Miguel: los pecados de Rubén son de su cuerpo, y morirán cuando su cuerpo muera. Tú eres soberbio, y la soberbia es mal del alma, que es eterna. Llevarás tu pecado hasta la eternidad.

A esa misma ralea, la de pecados del espíritu, pertenece la envidia. De este pecado daba el Padre Ripalda una concisa y precisa definición. “Envidia es tristeza del bien ajeno”.

A los niños saltillenses de ayer –de antier– se nos enseñaban lecciones de moral con el método de la ejemplificación. Señoritas catequistas con rostros de virgen –y lo demás también, seguramente– empleaban relatos que se llamaban “ejemplos”, por medio de los cuales presentaban el vicio y la virtud, y mostraban el premio que ésta recibía y las penas que caían sobre los malos.

– Les voy a contar un ejemplo.

Ese anuncio bastaba para que los catecúmenos dejáramos de picarle la espalda u otra parte más al sur al compañero que teníamos delante, y pusiéramos atención.