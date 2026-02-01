Pierde Luis Fernando a su impulsor político

Duro golpe político recibió ayer el senador lagunero Luis Fernando Salazar, con la renuncia de Adán Augusto López al liderazgo de la Coordinación de Morena, en el Senado de la República.

Augusto López era un importante protector e impulsor de la carrera de Luis Fernando por la gubernatura de Coahuila, y ahora queda fuera de la toma de decisiones en la cúpula de la 4T.

Aquí publicamos hace pocas columnas la existencia de un expediente sellado del senador, en poder de agencias de inteligencia de Estados Unidos, que lo investigan por asuntos de delicado proceder.

Su permanencia en la coordinación senatorial morenista era ya insostenible, pues se convirtió en tema recurrente entre México y EU, según filtraciones a medios en ambos países.

Luis Fernando Salazar no es el único aspirante a gobernador damnificado por la renuncia de Adán Augusto; también la senadora de Chihuahua, Andrea Chávez, queda en orfandad política.

Por lo pronto, analistas políticos comarcanos sentencian que la presidenta Claudia Sheinbaum se acaba de quitar un alacrán de encima.

¿Quién sigue?

¿APOYO INTERESADO?

El legislador federal del PRI, Rubén Moreira Valdez, apoyó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum de mantener la ayuda humanitaria a Cuba, a pesar de la oposición de EU.

El representante plurinominal coahuilense, en charla con el periodista Juan Becerra, en Radio Fórmula, destacó la defensa presidencial a la colaboración sin sumisión.

“Yo puedo estar en desacuerdo con el gobierno de Cuba, pero eso no significa que, por esa razón, no apoye a la presidenta en su intención de apoyar al pueblo cubano”, destacó.

Moreira Valdez dijo que las presiones externas al gobierno mexicano son inaceptables, pues México es un país soberano y con decisiones propias.Vaya, un aplauso para Rubén.

CONFÍAN EN FISCAL

Un voto de confianza dará la iniciativa privada de Monclova al fiscal general, Federico Fernández, en el nombramiento de Everardo Lazo Chapa como nuevo delegado en la región centro.

Lazo Chapa sustituye, a partir de esta semana, a Miguel Ángel Medina en la delegación de la fiscalía con sede en Monclova, y se espera que el cambio sea para bien.

El empresario hotelero y representante del sector turístico, Armando de la Garza, afirmó que el empresariado local lleva una excelente relación con Fernández Montañez y confían en su decisión.

Armando de la Garza precisó que, con el delegado saliente, Miguel Ángel Medina, existió una buena coordinación y advirtió que esperan lo mismo con Everardo Lazo.

¿Y DÓNDE ESTÁ LA COPA?

Se supone que este lunes, en las escuelas primarias, secundarias y preparatorias públicas de Coahuila, iniciará la Copa Nacional Escolar, con partidos de futbol varonil y femenil.Sin embargo, el secretario de Educación Pública, Emanuel Garza Fishburn, no ha dado a conocer algún calendario de juegos ni el número de equipos participantes en la justa nacional.

La Copa Escolar es una competencia que se desarrollará a partir de hoy en planteles públicos de las 32 entidades del país, con eliminatorias municipales y estatales.

Según el secretario de Educación federal, Mario Delgado, tras la serie de eliminatorias se llegará a una gran final nacional, a principios de junio, en el Estadio Universitario de la ciudad de México.

A lo mejor, Emanuel Garza Fishburn ni está enterado...

LA PREGUNTA DE HOY

¿Será verdad que cada candidato del PAN a diputado local recibirá de obsequio un iPhone 16 Pro, en agradecimiento a su sacrificio electoral?