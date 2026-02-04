Plan Maestro 2026: la sonrisa fiscal que muerde

Primero, lo bueno: el SAT promete una cara más amable. Más módulos, más oficinas móviles, más trámites en línea y hasta atención en lenguas indígenas. Ya se inauguraron nuevos módulos en Quintana Roo y Oaxaca. Dicen que quieren ser “honestos, cercanos y cálidos”.

Hace dos semanas le mencioné que el SAT publicaría el Plan Maestro 2026. Pues bien, ya lo hizo. Se enfoca en tres grandes rubros, que abordo a continuación.

Se reforzará la Ventana Virtual, ese espacio donde usted puede hacer aclaraciones vía videollamada sin pasar media vida en el teléfono. También mejorarán el sistema de citas y orientarán mejor a quienes soliciten devoluciones de impuestos. Sí, ya sabemos que lo han prometido cada año, pero esta vez el enfoque parece más estructurado. Y si logran cumplir, será un alivio para quienes viven con el “espíritu fiscal” pegado a la espalda.

Ahora, lo serio: el SAT también afila los colmillos. El plan trae una lista bastante precisa de los contribuyentes a vigilar: quienes reportan pérdidas fiscales una y otra vez, los que compran barato y venden caro (en papel), los que operan con paraísos fiscales, o aplican estímulos fiscales como si fueran cupones de supermercado. Si desea conocer más sobre las actividades que fiscalizará el SAT, le sugiero leer mi columna de hace dos semanas, titulada “El regalo de reyes del SAT: ¿transparencia o advertencia?”.

¿Tiene depósitos no identificados? ¿Mucha mercadotecnia y poca venta? ¿Materialidad dudosa? Prenda las alertas. Porque, además, la autoridad asegura que todos los actos de fiscalización seguirán los mismos criterios en cualquier oficina del país. Eso significa que, si antes podía escapar con una interpretación suave en alguna región, eso ya se acabó.

Y por último, como si todo esto no fuera suficiente, el combate a las facturas falsas se vuelve aún más agresivo. Vienen con todo contra los factureros: visitas domiciliarias con suspensión inmediata de operaciones y también contra quienes las compran. Si usted usó comprobantes dudosos, tendrá 30 días para corregir... o se queda sin poder emitir facturas. Esto es parte de las facultades que el SAT recibió en el Código Fiscal a partir de 2026.

También habrá candado al RFC: no se inscribirá ninguna empresa cuyos socios hayan estado ligados previamente a facturación falsa.

Ahora bien, uno puede leer esto como amenaza, o como aviso para prevenir. El SAT parece decirnos: “No quiero atrapar a todos, solo a los que se portan mal”. Si usted declara bien, paga a tiempo y puede demostrar lo que hace y por qué lo hace, estará del lado seguro. Si no... bueno, ya conoce la frase: el SAT no olvida.

Quizás ahora, estimado lector, esté pensando: ya me dijiste lo que viene... ¿ahora cómo me preparo? Lo que le compartiré no será una receta para blindarse, pero sí una serie de medidas preventivas para que cuando le toquen la puerta no lo encuentren en paños menores.

Como diría Adal Ramones, aquí le van los cinco puntos:

1. Revise sus operaciones: que cuenten con sustancia económica, soporte documental adecuado y congruencia contable, fiscal y operativa. Ojo: si su empresa es desordenada y no encuentra la información cuando se la pidan, es como si no la tuviera.

2. Revisión de clientes y proveedores: identifique riesgos asociados a factureras o información inconsistente. Recuerde: la opinión de cumplimiento no es infalible.

3. Tasa efectiva: calcúlela y compárela frente a la tasa de su sector. En caso de desviaciones identifique y analice los motivos.

4. Controles internos: fortalezca las políticas y procedimientos relacionados con deducciones, comercio exterior, retenciones y depósitos.

5. Ensayo de auditoría: mantenga expedientes listos y actualizados. El objetivo es reaccionar con rapidez ante una visita y minimizar riesgos.

Recuerde: en tiempos del Plan Maestro 2026, más que miedo, se necesita método. Si la contabilidad de su empresa está basada en buenas prácticas y no en actos de magia, si puede explicar lo que hace sin tartamudear, no tiene de qué preocuparse.

Así que no lo deje para mañana. Haga su “checklist”, revise sus procesos y prepárese como quien sabe que lo van a visitar... pero quiere recibirlos con la casa limpia. Y si tiene dudas, ya sabe que aquí se lo contamos sin rodeos, porque al SAT no se le engaña, pero sí se le puede anticipar.

huorsa@ortizgarza.com.mx

