POLITICÓN: Busca Morena echar atrás la reforma electoral de Coahuila

I. ALERTA

Cuauhtémoc Cárdenas es un hombre de pocas palabras que no suele hablar de más, pero cuando lo hace, sacude con la seriedad de sus planteamientos. En entrevista con el periódico capitalino El Financiero advirtió dos riesgos que deberían preocupar a la 4T: un gobierno que arranca “prácticamente sin dinero” y sin proyecto de nación. Sin recursos, dice, no hay forma de atender educación, salud, seguridad o infraestructura. Y sin rumbo claro, lo único que queda es la ambición personal. Una advertencia incómoda para un partido que presume transformar mientras gobierna a la deriva.

II. RUMBO

Lo que Cárdenas señala es claro: sin un plan serio, con metas y asignación de responsabilidades, todo queda en palabras al aire y promesas vacías. Falta, además, diálogo y coordinación con estados y municipios para combatir al crimen de forma real. Si Morena sigue sin dirección y con la caja vacía, el país quedará atrapado en decisiones improvisadas. Y ya sabemos cómo acaban los gobiernos que navegan sin brújula.

III. CRISIS

Si Cárdenas alertó sobre la falta de dinero, el saltillense Jericó Abramo le puso cifras y consecuencias. El diputado advierte que el gobierno de Sheinbaum enfrenta una crisis fiscal que ya provocó recortes del 20 por ciento a dependencias, con riesgo para programas de salud, seguridad e infraestructura. En septiembre, Morena alista una reforma fiscal que podría subir impuestos a quienes ya cumplen, mientras el 51 por ciento de la economía sigue en la informalidad. El peligro: asfixiar a empresarios, trabajadores y comercios formales, mientras los informales siguen operando impunemente.

IV. BOMBA

Para Jericó, el verdadero reto es ampliar la base de contribuyentes y reducir el gasto operativo del gobierno, no recortar programas sociales. Las obras heredadas de AMLO y los compromisos financieros actuales, dice, pesan sobre Sheinbaum sin un respaldo fiscal sólido. En Pemex, la deuda supera los 120 mil millones de dólares y, sin frenar la corrupción ni el huachicoleo, cualquier rescate será “dinero bueno al malo”. La bomba fiscal de la 4T ya está armada y la pregunta no es si explotará, sino cuándo y cómo.

V. DESPROPÓSITO

Seguramente usted no las ubicará, porque difícilmente habrá escuchado hablar de ellas, pero el morenismo comarcano cuenta, entre sus representantes en el Ayuntamiento de Saltillo, a las regidoras Daniela Ramos y Rosaura Monroy, quienes en estos días propusieron que el municipio destine decenas de millones de pesos a la compra anual del 5 por ciento de las acciones de la empresa mixta Aguas de Saltillo. El planteamiento pudiera parecer lógico, pero en realidad no tiene sentido alguno por una razón muy sencilla: aunque el municipio comprara, en esta administración, 15 por ciento adicional de la empresa, no obtendría mayor control sobre la misma.

VI. CEGUERA

¿Y eso por qué? Pues porque desde el principio se pactó que el socio minoritario –antes Agbar y hoy Veolia– estuviera a cargo de la administración. Por cierto: el municipio de Saltillo siempre ha tenido la mayoría accionaria, pero eso parece muy difícil de comprender para las morenistas, por más que sus compañeros Juan Carlos Villarreal y Mario Mata intentaron explicarles con peras, manzanas, bolitas... y hasta hablando despacito. Porque cuando el fanatismo ideológico ciega, pues no hay argumentos que sirvan.

VII. IMPUGNACIÓN

Y de morenistas hablando, el Comité Ejecutivo Nacional que encabeza Luisa María Alcalde promovió, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una acción de inconstitucionalidad contra las reformas al Código Electoral de Coahuila. Argumentan que las modificaciones vulneran la Constitución, afectan la equidad en la contienda y restringen derechos de participación política. Señalan que el Congreso local aprobó el paquete sin debate público, con un proceso opaco y plazos reducidos, lo que, según Morena, favorece al oficialismo y limita el derecho de la ciudadanía a estar informada y elegir libremente.

VIII. OPOSITOR

De pronto, con espíritu opositor renovado, Antonio Attolini se lanzó contra el gobierno de Manolo Jiménez. En redes calificó la reforma electoral como “Ley Empeora”, en alusión irónica al programa emblema del gobierno estatal, y acusó que las modificaciones aprobadas favorecen “groseramente al PRI”. Llama la atención el tono combativo, considerando su habitual cercanía al grupo político dominante. Esta vez, aunque luego se le pase, está jugando a ser opositor.

IX. ESPLÉNDIDA

En cafés y pasillos políticos crece el murmullo sobre una comilona post-sesión solemne en el nuevo epicentro comercial del norte de la ciudad. Tras la protesta de los “nuevos” integrantes del Poder Judicial, el lunes pasado, varios diputados siguieron la fiesta en un restaurante fifí para celebrar, además, el cumpleaños y “despedida de soltero” –otra vez– de Álvaro Moreira. Hasta ahí, todo normal... pero al llegar la cuenta, se afirma, Edna Dávalos dijo: “¡Yo invito!”... aunque en verdad el pago salió, dicen, de la tesorería del Congreso que encabeza Javier –con “J”– Lechuga. Vaya usted a saber si será cierto, pero son los propios legisladores quienes lo comentan y repiten...