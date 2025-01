POLITICÓN: Javier Díaz y su oportunidad de oro: transformar la movilidad y saldar la deuda histórica en Saltillo

I. CURIOSIDADES

Una de las reformas constitucionales aprobadas en diciembre pasado por la cuatroté, y que forma parte del listado de reformas que el Congreso de Coahuila no ha procesado, es la relativa a la prohibición de los vapeadores o cigarros electrónicos . Curiosamente, el de Coahuila no es el único parlamento estatal que se ha tomado con calma el asunto, pues a la fecha no se reúne el número de votos necesario para concretar la reforma. Curiosamente también, ni el gobierno de Claudia Sheinbaum , ni los liderazgos legislativos del partido de moda, a cargo de Gerardo Fernández Noroña y Ricardo Monreal , parecen tener prisa en que ello ocurra.

II. GATO ENCERRADO

Agudos observadores de la realidad nacional comentan que no es casual que ni siquiera el Congreso de Tabasco hubiera dictaminado −al menos hasta ayer− la minuta remitida por el Senado desde el pasado 12 de diciembre. Muchos intereses −y dinero− hay en juego, se asegura, y ello podría derivar en que, al final, por increíble que parezca, la mentada reforma termine naufragando. Habrá que seguir de cerca el tema.

III. SIN NADA

En conferencia de prensa el alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez , de extracción morenista, se quejó de que la administración anterior no les dejó nada para trabajar. Señaló que faltaban vehículos de bomberos, protección civil y patrullas, y que las pocas unidades que había estaban en tan malas condiciones que debían ser enviadas a la chatarra. Mencionó además que se encontraban en proceso de recaudación, aludiendo al cobro del predial, afirmando que alcanzará para todo, pero que la ciudadanía tenga paciencia. Si bien la queja es válida, llama la atención que, de todas las posibles carencias, se haya concentrado con tanto ahínco en los vehículos.

IV. VEHÍCULOS

Y el tema viene a colación porque la familia del munícipe tiene intereses económicos directos relacionados con la venta de vehículos, pues son propietarios de la distribuidora de una de las marcas más importantes de autos en aquella frontera. La ciudadanía deberá poner atención en que los procesos de licitación se hagan de forma transparente y apegados a la norma, para que se evite cualquier conflicto de interés. No vaya a ser que, además de dar solución a una carencia pública, se quiera beneficiar a una empresa determinada.

V. NI LAS DEL COSTCO

En la célebre madriguera del ICOJUVE , que encabeza Iván Terashima , organizaron ayer el reparto de una kilométrica rosca de reyes para la juventud saltillense. Pero ¡oh sorpresa!, al menos esta vez, la generosidad tenía costo. Aunque la materia prima fue cortesía de la Universidad Vizcaya y la empresa La Moderna, el verdadero precio lo pagaron los asistentes: hora y media soportando el frío mientras las autoridades, que brillaban por su ausencia, disfrutaban café caliente y clima controlado en el confort de las oficinas. ¿El mensaje? El bienestar juvenil siempre se aprecia mejor desde la comodidad de un sillón en una habitación climatizada.

VI. TARDE... Y CON SUEÑO

El evento arrancó con el inconfundible sello de impuntualidad mexicana: varias autoridades llegaron tarde y se dieron el lujo de extender los discursos. La cereza del pastel fue la llegada del titular de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial , Ángel Mahatma “El Manhattan”, con las sábanas todavía marcadas en la cara. Una escena que dejó en claro la falta de respeto hacia los ciudadanos, quienes esperaron bajo el frío por un pedazo de rosca, mientras las autoridades jugaban con el tiempo ajeno.

VII. MOVILIDAD URGENTE

Javier Díaz , alcalde de Saltillo, ha colocado la movilidad en el centro de su agenda, manifestando la intención de crear el Instituto de Movilidad Urbana Sostenible. Este organismo buscará transformar el transporte público, en colaboración con el Gobierno del Estado, que ya comprometió 100 millones de pesos iniciales para las acciones de esta línea de acción. Obras como la ampliación de la calzada Antonio Narro y un paso inferior vehicular en Misión Cerritos se suman a la estrategia. El desafío está en traducir las propuestas en soluciones reales para una ciudad con deudas históricas en movilidad.

VIII. CIUDADANÍA ACTIVA

El anuncio de Javier Díaz se da en un momento que los colectivos ciudadanos recuerdan que la Nueva Estrategia del Transporte (NET) no ha cumplido las expectativas y exigen resultados tangibles. Entre sus propuestas están la renovación de rutas, tarjetas de prepago universales y un plan de evaluación de calidad. Este contexto coloca a Díaz ante una oportunidad de oro: demostrar que no sólo puede cumplir sus promesas, sino superar los rezagos de administraciones anteriores... y hacer historia.

IX. ALINEADOS EN SEGURIDAD