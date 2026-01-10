POLITICÓN: Con mentiras, fantasías y engaños, Fiscalía de NL arma caso contra director de VANGUARDIA

I. JUSTICIA La Fiscalía General de Nuevo León, bajo la conducción de Javier Flores Saldívar, armó una “carpeta de investigación” y ejecutó la detención del Director General de esta casa editorial en un acto de evidente arbitrariedad y abuso de poder. La acusación: un supuesto fraude derivado de una fantasiosa entrega de dinero como “anticipo” por la compra de un predio en Saltillo. La detención, realizada dentro del aeropuerto de Monterrey, con apoyo de la Guardia Nacional, confirma que la Fiscalía actúa como brazo político para castigar y favorecer intereses privados que deberán salir a la luz. II. EL ENGAÑO Todo parte de una presunta operación de compraventa que jamás existió y sobre la cual no se aportó evidencia. Sin embargo, la Fiscalía de Nuevo León fabricó una causa penal por el “delito” de fraude. Ni los abogados de esta empresa habían logrado, ayer por la tarde, acceder a la carpeta de investigación. El objetivo es claro: usar el sistema penal para desprestigiar al Director General de Vanguardia. No hay sustancia jurídica, solo una maquinaria manipulada para armar casos falsos y golpear mediáticamente. TE PUEDE INTERESAR: Detienen ilegalmente a Director de Vanguardia en Nuevo León III. MIENTEN La Fiscalía miente. En el boletín con el que “informó” de los hechos afirma que la detención de Armando Castilla Galindo ocurrió en “vía pública”, en la carretera Miguel Alemán, cuando en realidad fue en el filtro de seguridad del aeropuerto de Monterrey. También falsea los hechos al inventar una supuesta venta de un terreno, cuando no hay contrato, ni operación alguna. No existe ningún antecedente legal que sustente lo dicho. La narrativa oficial disfraza con tecnicismos el abuso de poder que practica. No se investiga: se arman un caso a partir de mentiras y se publica un boletín tratando de hacerlo pasar por verdad.

<div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/DTUBJWPjrDD/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Ver esta publicación en Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/DTUBJWPjrDD/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Una publicación compartida de VanguardiaMX (@vanguardiamx)</a></p></div></blockquote><script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>/embed" frameborder="0">

IV. MONTAJE Nada justifica el uso de la Guardia Nacional para detener en un aeropuerto a una persona sin causa alguna. No hay delito real... solo una acusación ficticia. Solo un montaje cuidadosamente planeado para exhibir, infundir miedo, sembrar sospechas y lograr otros fines. La Fiscalía no actúa para hacer justicia, sino para montar espectáculos, servir a intereses privados y fabricar culpables. Ese boletín no es información: es propaganda institucional al servicio de intereses que nada tienen que ver con la legalidad. TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía de Nuevo León miente sobre detención de directivo de VANGUARDIA V. FOCO DE CORRUPCIÓN En la pasada discusión sobre la reforma judicial, Ana Laura Magaloni, académica e investigadora mexicana especializada en Derecho, insistió en que el verdadero elefante en la sala eran las fiscalías, no los jueces. Para ella, el epicentro de la impunidad está en esas instituciones, sobre todo las estatales, en la cuales se fabrican delitos, se persigue selectivamente y no se garantiza justicia cotidiana. Son estructuras ineficientes, opacas y profundamente politizadas. La autonomía que se les concedió ha sido, en muchos casos, una fachada que solo consolidó pactos locales de impunidad. Y Nuevo León es ejemplo vivo de ello.

VI. REINGENIERÍA Magaloni lo ha dicho claro: sin una reingeniería institucional de fondo, las fiscalías seguirán siendo el centro del problema. No basta cambiar al fiscal si no se modifican sus procesos, incentivos y mecanismos de control. Investigar no es simular, y perseguir delitos no debería ser un instrumento político. Hoy, cuando vemos a una fiscalía usar todo su aparato para fabricar un caso menor, exhibirlo con boletín oficial y ejecutarlo como si fuera un peligroso operativo antiterrorista, nos queda claro que el modelo está roto. TE PUEDE INTERESAR: Exigimos la liberación inmediata de nuestro Director General VII. EL RETO La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta un vacío heredado: las fiscalías estatales operan sin vigilancia, con autonomía solo en el papel y poder absoluto en la práctica. Si la llamada Cuarta Transformación de verdad busca combatir la corrupción, debe voltear a ver lo que pasa en Nuevo León cuya Fiscalía se utiliza impunemente como herramienta de persecución con propósitos meramente económicos. La transformación de la justicia empieza por reconocer que, sin contrapesos, estos órganos se convierten en juez y parte. Y eso no es justicia, es abuso con fuero y este caso es una muestra clara.