POLITICÓN: La 4T adopta el ‘modelo Coahuila’, que fusiona seguridad y procuración de justicia

I. INFORME COMPLETO

Javier Díaz llegó a su Primer Informe con dominio de escena, buena narrativa y tablas políticas que no pasaron inadvertidas. El evento, realizado en el Teatro de la Ciudad, contó con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez y una amplia representación de la burocracia y la ciudadanía saltillense. El discurso fue extenso –como muchos lo comentaron–, pero su equipo lo justificó con una frase clara: “había mucho que decir”. Y tenían razón: seguridad, inversión histórica, agua, movilidad, desarrollo social, inclusión, cultura, deporte y finanzas sanas. Si el 2025 fue intenso, el mensaje que quisieron transmitir es que el 2026 lo será aún más.

II. El FUTURO

El alcalde anunció obras por 500 millones de pesos, más agua para Saltillo con 250 litros por segundo adicionales y la construcción del paso a desnivel en Fundadores. También se reforzará la seguridad con nuevas patrullas, cámaras y tecnología. Señalan que lo que sigue es la consolidación del programa “Aquí Vamos Gratis” y la continuidad para “Amor en Movimiento” y “Ponte las Pilas”. El gobernador Manolo Jiménez lo resumió así: Saltillo es la mejor capital del país, y el municipio sigue con equipo y proyecto... ¿definido?

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Javier Díaz González y su primer informe de gobierno

III. PELEA, PELEA, PELEA...

Ayer, en la tribuna del Congreso, Tony Flores dejó de lado su papel como legislador y se lanzó contra el subsecretario de Gobierno en la región carbonífera, Francisco Tobías, a quien acusó de insultar a su hermana Tania Flores desde un perfil falso. En lugar de presentar pruebas o recurrir a la vía legal, lo retó a golpes: “Estamos listos, cabrón, a la hora que quieras, para darnos en la madre”. Y añadió: “Eso es de un cabrón que no tiene huevos”. También lo llamó “cobarde”, “corriente” y “basura”. Un discurso encendido, impropio del recinto legislativo.

IV. EL DIPUTADO Y LA FURIA

Como si lo dicho en tribuna no hubiera sido suficiente, Tony Flores volvió a las redes sociales y publicó un mensaje dirigido a Tobías. Lo acusó de machista, abusador de poder y exigió su destitución. “No mereces ser servidor público”, afirmó. El mensaje, que pretendía ser una denuncia, terminó por reforzar la imagen de un legislador que pierde la serenidad, exhibiendo su enojo y dejando de lado los cauces institucionales. La causa puede ser legítima, pero la forma le restó legitimidad.

V. IGUAL... PERO AL REVÉS

Pícaros observadores de la realidad política afirman que, en materia de seguridad y procuración de justicia, el “modelo Coahuila” está haciendo escuela... aunque con matices, como se constató ayer en la mañanera del pueblo, a la cual acudió el supersecretario Omar García Harfuch para ofrecer información sobre la Secretaría a su cargo... y también de los temas de la Fiscalía General de la República pues, por alguna razón que no se explicó, Ernestina Godoy decidió no asistir aunque todo mundo esperaba que acudiera a explicar por qué se desdijo de caracterizar como “ataque terrorista” la explosión de un coche bomba en Coahuayana, Michoacán.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Hay seguridad en Coahuila, pero en sus cárceles ya no cabe ni un reo más

VI. IDEAS DE EXPORTACIÓN

Acá, como se sabe, ocurre lo mismo, aunque es el titular de la Fiscalía quien lleva la voz cantante en todos los temas relacionados con la prevención y persecución de los delitos. Ante la reproducción del modelo valdría la pena considerar que se trata de uno que debería institucionalizarse y que tal vez sea tiempo de formalizar la fusión de las dos dependencias. Una idea más que se exporta desde el norte... aunque nadie lo reconozca.

VII. ¿PASARÁ?

Una de las iniciativas que se espera salgan antes de que concluya el actual periodo de sesiones de la Cámara de Diputados, es la planteada por el saltillense Jericó Abramo Masso para meter en cintura a las empresas aseguradoras que venden pólizas de seguros de gastos médicos mayores, así como a los hospitales privados. Lo que ha dicho el legislador coahuilense es que su iniciativa se encuentra “en la lista” de los asuntos que se pretenden someter a discusión antes de que suenen las doce campanadas en la Nochevieja. Pero, como las cosas se han tensado en los últimos días entre Morena y la oposición, hay quienes expresan dudas.

VIII. REGALO

Cabría esperar que, así como integrantes de todas las bancadas han expresado que están de acuerdo en la necesidad de regular este mercado, dejen a un lado sus confrontaciones y sean capaces de hacer avanzar una iniciativa en torno a la cual existe consenso, porque no se trata de beneficiar a una fuerza política o a otra, sino de proteger los derechos de las personas que hoy están siendo atropellados por los abusos de aseguradoras y hospitales. Sería un buen regalo de Navidad para muchas familias.

TE PUEDE INTERESAR: Reforma a seguros de gastos médicos mayores planteada por diputado de Coahuila entra en su etapa final

IX. DEMOCRACIA EN FOCO

Este miércoles estará en Saltillo el expresidente del INE, Lorenzo Córdova, para presentar el libro “La Democracia no se Construyó en un Día”, junto al periodista Ernesto Núñez, coautor de la obra. El evento llega en buen momento: en medio del debate sobre una posible reforma electoral que muchos anticipan regresiva y que podría redefinir el papel de los órganos autónomos. Córdova dejó el cargo, pero no el espacio público y su presencia promete una reflexión interesante sobre el pasado reciente, el presente institucional y los riesgos del futuro. Un ejercicio valioso para entender –sin estridencias– lo que está en juego.