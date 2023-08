POLITICÓN: Destapa muerte de joven anomalías en San Pedro

I. LIBROS ANTERIORES

El que trae un galimatías por resolver es Francisco Saracho. El secretario de Educación debe iniciar el ciclo escolar sin libros de texto gratuitos nuevos, los cuales están resguardados en ocho bodegas en todo el estado, por la controversia existente con el Gobierno de la 4T y Educación federal. Los profes recibirán el lunes a los alumnos confundidos. En esta semana estuvieron en un taller de preparación en el que estaban viendo los últimos detalles de los libros de este año y la Nueva Escuela Mexicana, no obstante que la justicia federal determinó que los libros de este ciclo no se entreguen. La idea es empezar con los libros anteriores, así que si usted tiene algunos, dónelos.

II. CONSUELO

Por si sirve de consuelo: dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que los libros de texto gratuitos -realizados por su equipo de ideólogos- tienen menos errores que antes. Antes que él sólo han existido en la era moderna dos partidos en el poder: el PRI y el PAN, y hoy están juntos tratando de sacar a Morena de Palacio Nacional. Pero la pregunta es, ¿los libros de texto de escuelas de nivel básico deben tener pocos, muchos o ningún error?

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: En Coahuila, Morena la tiene difícil para el 2024; no despega ni por efecto AMLO

III. EXTENSO

De acuerdo con los planes que tenía la Junta Local del INE de José Luis Vázquez López en 2022, para este mes de agosto debería estar operando el octavo distrito federal, es decir, Distrito VIII para la elección de diputados federales. El distrito en cuestión tendría su cabecera en el municipio de Ramos Arizpe de Chema Morales, pero abarcaría además territorio de Arteaga de Ramiro Durán, General Cepeda de Pablo Salas y Parras de Fernando Orozco, hasta ahí todo bien. Sin embargo, la conformación del octavo distrito también incluye secciones de los municipios de Viesca y Matamoros (en La Laguna), así como cuatro secciones electorales de Torreón. Bastante extenso, y una labor titánica para quien sea el candidato, aunque hay varios hombres y mujeres levantando la mano.

IV. PARÁLISIS

Todos están a la espera de que Dulce Fuentes, ahora sí, nueva y cantada presidenta del ICAI desde el día en que se inscribió, empiece a acabar con el rezago en la revisión de los entes públicos obligados, a sacar los pendientes de las inconformidades de los ciudadanos en asuntos que están en revisión, y poner orden en las finanzas. No debería tener ningún plazo de gracia, dicen los que le saben a la Ley de Transparencia. Aquí se sabrá por qué lado vino la parálisis del instituto.

V. ANTECEDENTE

Lo que tenía que pasar, pasó. En San Pedro de las Colonias de David Ruiz la cosa está patas pa’rriba. Y no es para menos: la desaparición de un joven, quien luego apareció muerto, se le atribuye a la Policía Municipal. Para contexto, en San Pedro la jefa de la Policía es Cintya Elizabeth Villa Espericueta. Ella estuvo señalada en varios actos de abuso de autoridad en el municipio de Parras de la Fuente cuando gobernó el morenista Ramiro Pérez. Con esos antecedentes, David Ruiz aceptó que la corporación estuviera a su mando. ¿Quién se la impuso?, ¿por qué tanta condescendencia? Los videos muestran que la autoridad municipal sirve para reprimir, no para proteger.

VI. PROYECTOS

Además de las obras que ha iniciado en los últimos días, el alcalde Chema Fraustro, dicen, todavía trae algunas más en proyecto. Antes de que cierre el año el edil va a dar a conocer más acciones. Por lo pronto puso en marcha la pavimentación del bulevar Teresitas, que después de las lluvias bastante que lo necesitaba. Además al sur también está remodelando canchas de tenis y se ha visitado el campo para entregar apoyos, además de no perder de vista la seguridad.

VII. CASI SEGURO

Entre quienes están inscritos, con papelería y hasta oficina lista para entrar como notarios al final del sexenio, destaca el nombre de alguien a quien mencionan como una segura nueva notaría: Edna Amavizca Loera. Es funcionaria pública que estuvo con Sandra Rodríguez en el departamento jurídico estatal, y luego pasó al municipio saltillense -el municipio de la suerte, dicen, porque de ahí salen con otro encargo-, en donde se desempeña actualmente. Y es que le ven segura la notaría porque por un lado tiene de su lado a su mamá, la diputada Martha Loera, y por el otro a su suegro, el ex comisionado del ICAI, Alfonso Villarreal.

VIII. CAMPAÑA NEGRA

¿Quién estará detrás de la campaña negra que le están orquestando a Santiago Quiroz, ex secretario particular del ex presidente del Poder Judicial, Gregorio Pérez Mata? En redes y algunos sitios web circula una orden de aprehensión, sin embargo, quienes le saben al tema dicen que es falsa, aunque esto no quiere decir que no tenga pendientes con la justicia. Lo cierto es que Quiroz se retiró de redes sociales y también disminuyeron sus conferencias como mensajero de paz a través de la mediación.

IX. SIN PROBLEMAS

En estos últimos días de despedida -ya quedan menos de 100 días-, el gobernador Miguel Riquelme ahora hizo un recuento de cómo la UAdeC de Salvador Hernández colaboró en alcanzar los objetivos. Riquelme estuvo en la inauguración del nuevo edificio de la Escuela Superior de Música, y dijo que con la comunidad universitaria y cultural nunca tuvo algún tipo de problema, y esperaba así cerrar su gestión. Durante su administración, la UAdeC ha crecido hasta llegar ahora a 20 municipios, además de lograr acreditación de programas y nuevas carreras. Salvador Hernández se queda todavía como rector, pero sólo unos meses, porque apenas comience el 2024 habrá proceso electoral.