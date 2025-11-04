POLITICÓN: Fiesta en Torreón con menores alcoholizados exhibe falta de control en ‘quintas’ de Coahuila

I. DÉCADAS DE FRACASO

Tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, el secretario Omar García Harfuch intentó mostrar que sí había colaboración con el municipio: dijo que desde diciembre contaba con seguridad, que se reforzó en mayo, y que la Guardia Nacional le asignó 14 elementos y dos vehículos. Pero esa justificación sólo agrava la tragedia. ¿De qué sirve tener escoltas y patrullas si ni así se puede proteger la vida de un edil? ¿Qué queda entonces para los ciudadanos comunes? Este crimen exhibe el fracaso de las últimas dos décadas por parte del Estado para garantizar la seguridad y es la evidencia cruda de una seguridad oficial que no protege, sino que maquilla.

II. LA –OTRA– TRAGEDIA DE LOS COMUNES

Los datos duros de la protección a Manzo confirman que, aun con vigilancia reforzada, cualquier autoridad puede ser víctima. No basta con asignar elementos si el crimen puede infiltrarse en los eventos públicos más visibles. Lo que debía ser un respaldo institucional terminó siendo una narrativa de impotencia. Lo que muchos ven en la declaración de García Harfuch no es un esfuerzo, sino una confesión involuntaria de derrota. Y si proteger a un alcalde fue imposible, entonces, ¿qué nivel de riesgo enfrentamos los comunes?

III. ALERTA

Ayer se informó en Torreón de la suspensión de una “fiesta de Halloween” que se realizaba en una quinta localizada en el ejido El Águila, y en la cual se encontraban decenas de menores ingiriendo bebidas alcohólicas. Los elementos, al mando de Alfredo Flores, acudieron al lugar tras recibir varias denuncias ciudadanas sobre lo que estaba ocurriendo. Que se haya clausurado la fiesta es, desde luego, lo de menos. Lo importante es que se documentara el absoluto descontrol del evento en cuanto a la posibilidad de que menores –a quienes se identificó como alumnos de distintas escuelas de aquella demarcación– accedieran al consumo de alcohol.

IV. PENDIENTE

Hechos como el anterior también se han documentado reiteradamente en la Región Sureste, lo cual parece indicar que el fenómeno de “las quintas” –que operan como salones de fiesta, pero sin regulación alguna– es uno de carácter extendido, lo cual convoca al diseño de una legislación estatal que ayude a contener el problema, en particular el relativo al consumo de alcohol entre menores. A ver si quienes integran la Legislatura estatal toman nota...

V. PROBLEMA AÑEJO

A propósito del comentario publicado ayer en este espacio, relativo al hecho de que se haya eliminado el cobro con tarjetas bancarias en las autopistas administradas por CAPUFE, lectores memoriosos nos hacen notar que no se trata de un hecho nuevo, sino que la medida se anunció desde el 20 de diciembre de 2019, a unas semanas de arrancar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Lo que se dijo en aquel entonces, por cierto, no tiene nada que ver con la altura o la orografía de Coahuila. La medida, que afectó a 133 plazas de cobro en todo el país, fue que “era muy tardado” cobrar así y por ello se promovería que los usuarios adquirieran la famosa TAG-IAVE.

VI. DIFERENCIAS

Seis años después, sin embargo, las casetas de cobro, o por lo menos las que hay en Coahuila, siguen congestionadas y las quejas de los usuarios son constantes debido a que la medida, supuestamente orientada a “modernizar el servicio”, no ha tenido ningún efecto positivo. Por cierto: en otras entidades, como Nuevo León, el pago con tarjeta bancaria opera normalmente. ¿Por qué allá sí se podrá y aquí no?

VII. A NADIE...

Durante la ceremonia de toma de protesta de las nuevas consejerías del IEC, el presidente provisional del órgano, Óscar Rodríguez, soltó una de esas frases que deberían grabarse en latón –es un decir, no se la vaya a creer y ponga otra placa–: “A nadie le deben el cargo”. Así, directo, sin adornos ni anestesia. Y vaya que hizo bien en decirlo, porque en estos tiempos de dedazos disfrazados y cuotas envueltas en papel celofán, se agradece que alguien les recuerde que llegaron por concurso, por méritos... y no por compadrazgo. Ojalá lo recuerden cuando lleguen las presiones... porque van a llegar.

VIII. LA RUTA DEL VIÁTICO

La bienvenida no acabó ahí. Apenas rindieron protesta y empacaron maletas para salir volando –literalmente– a la CDMX para una cena formal con la presidenta del INE, Guadalupe Taddei. Champagne, constancias, fotos y discursos sobre democracia y paridad. Pero también chamba, dicen: hoy participan en las mesas de evaluación de los procesos electorales del 2024 y 2025, junto con vocalías locales y distritales. Apenas van llegando y ya saben lo que es vivir de gira...

IX. GANONES

Pícaros observadores de la vida pública nos convocan a observar cómo los más beneficiados con la moda que impuso el partido que formalmente dirige Luisa María Alcalde –pero donde realmente manda “El Heredero”– son... ¡los fabricantes de chalecos! Y es que dicha prenda se puso de moda y hoy podemos ver, en todas partes y a todas horas, personas enfundadas en chalecos de todos los colores y sabores. No está mal, desde luego, que el chaleco ayude a distinguir a los servidores públicos... y a los políticos, pero hay quienes sugieren que bien valdría la pena echarle un ojo a los contratos para adquirirlos... ¡ah, qué mal pensados!