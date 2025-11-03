POLITICÓN: Ramírez Bedolla es repudiado en funeral de Carlos Manzo, alcalde asesinado de Uruapan

Y es que si algo se ha compartido desde el sábado en redes sociales son los múltiples mensajes que Manzo envió a los gobiernos estatal y federal, para advertir de la realidad en su municipio... y la indiferencia con la cual se enfrentó. En uno de los videos que más se compartió aparece el gobernador Ramírez Bedolla preguntando al alcalde asesinado –en tono burlón– “¿cuántos has abatido?”, en un claro intento por minimizar la situación . Sin duda ello explica el repudio que enfrentó ayer.

De terror le fue ayer al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla , quien, en contra de lo que dictaría el más elemental sentido común, decidió acudir al velorio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez , asesinado el sábado mientras participaba en la celebración del “Festival de Las Velas”, una actividad que se realiza en aquella localidad con motivo del Día de Muertos. Con gritos de “¡fuera, asesino!” y “¡justicia!”, los asistentes al funeral manifestaron su repudio al morenista , a quien el alcalde asesinado se cansó de solicitarle ayuda para combatir el crimen organizado que opera en su municipio. Una señora incluso alcanzó a colocarle una bofetada.

III. CUENTAS ALEGRES

La nueva estructura del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila ( IEC ), al que hoy se integran Patricia Guadalupe González Mijares, Layla Karina Miranda Girón y Marco Antonio Yeverino Rodríguez, está generando lecturas disímbolas respecto de quiénes terminaron “capturando el control” del organismo electoral. Y es que hay quienes aseguran que el morenismo da por descontado que al menos dos de los nuevos perfiles responden directamente a sus intereses. A ello se suma el hecho de que al menos dos de los que permanecen en la institución tienen una inclinación clara hacia el morenismo...

IV. INJERENCIA INDEBIDA

No deja de resultar llamativo, por supuesto, que quienes reclaman en público que las autoridades electorales se comporten de forma neutral y carezcan de todo vínculo con partidos, en privado orienten todos sus esfuerzos a mantener “bajo control” a los órganos responsables de la organización comicial. Porque no son solamente los morenistas comarcanos quienes hacen cuentas de los votos que tienen “amarrados” en el reconformado Consejo General del IEC.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Declaran desierto cargo de presidencia del IEC, renuevan tres consejerías

V. HAY QUE APURARLE...

El indicador más importante de que el sistema de transporte público de una ciudad está cumpliendo su función de forma adecuada es que se registre una disminución en el número de autos particulares que circulan por las calles y, por ende, las congestiones vehiculares diminuyan. Esa tiene que ser la meta principal de Víctor de la Rosa Molina al frente del Instituto Municipal de Movilidad Urbana, y tendría que decirnos pronto cómo piensa lograrla, es decir, cuáles son las acciones que se propone implementar para desincentivar el uso del auto particular.

VI. NI PARA CUÁNDO

Y es que a la fecha el fenómeno sigue avanzando exactamente en la dirección contraria, de acuerdo con las propias cifras del IMMUS. Cuestión de prestar atención al acelerado incremento registrado en el número de solicitudes para dar de alta vehículos de transporte particular por aplicaciones: de 10 solicitudes presentadas en 2023, se pasó a 783 el año pasado, y en lo que va de 2025 ya van mil 190. Así resulta impensable la disminución de los embotellamientos...

VII. A LA ANTIGÜITA

En la caseta Saltillo-Torreón se paga como hace 20 años: en efectivo. Ni tarjetas ni TAG. Dicen que por “la altura” los sistemas fallaban, cobraban doble o no detectaban el pase. ¿Y eso lo resolvieron quitando la tecnología? Ya hasta en los aviones cobran con terminal bancaria a 10 mil metros y sin tanto drama. Pero en esta caseta federal, la fila es eterna, el enojo constante y el delegado de CAPUFE, Gerardo Aguilar, no dice –ni hace– nada. Su gestión es tan lenta como el tráfico que genera. Y mientras tanto, los usuarios pagan con tiempo y paciencia...

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Empresarios de giros negros planean abrir casino con disfraz de ‘club de juegos’ en Coahuila

VIII. ¿MANEJO LIMPIO?

Que la única forma de pagar sea en efectivo ya no sólo es incómodo: es sospechoso. La ausencia de terminales electrónicas impide control y deja espacio a malas prácticas. ¿Será esa la intención? Quienes conocen el asunto aseguran que el delegado ha ignorado deliberadamente el problema dejando, de paso, mal parados a quienes lo impulsaron al cargo. ¿Y qué tanto le cuesta resolverlo? Coahuila tiene pocos tramos federales como para no atender bien los que hay. Si el caos se sostiene es porque a alguien le conviene.

IX. RUTA INDUSTRIAL

Monclova vuelve a colocarse en el radar de la inversión extranjera, particularmente de empresas coreanas del sector automotriz. El alcalde Carlos Villarreal informó que se tienen en revisión al menos dos proyectos que podrían avanzar en las próximas semanas. Nos dicen que las gestiones se realizan con apoyo del secretario de Economía, Luis Olivares, y buscan consolidar a Monclova y la Región Centro como un punto estratégico para la expansión industrial. Se abre una ventana relevante que, de fructificar, podría significar empleos y reactivación. En un contexto complejo, la noticia es oxígeno para la región.