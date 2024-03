POLITICÓN: Firma Samuel García, el gober fosfo-fosfo, millonario ‘acuerdo’... con ¿¡fantasmagórica empresa!?

I. QUIERE TODO

Mañana viernes se dará a conocer el resultado de la licitación publicada por la CFE de Manuel Bartlett, mediante la cual la paraestatal adquirirá alrededor de dos millones de toneladas de carbón a pequeños productores, pero todo mundo sabe ya que el ganón de dicho proceso es el proveedor favorito del mineral para la cuatroté, Tony Flores quien, por cierto, a más tardar mañana −pero podría ser hoy mismo− recibirá la noticia de que no será el abanderado de Morena para la alcaldía de Múzquiz. Así que en este caso se actualiza el viejo y conocido refrán: “afortunado en los negocios”... ¿o cómo era?

II. AQUÍ ENTRE DOS

De vuelta a la licitación de CFE, quienes le entienden bien a las siglas y las razones sociales aseguran que a nadie debe asombrar el resultado, pues en realidad no hubo competencia y desde el principio estaba garantizado que el reparto del pastel se diera entre dos: el diputado con licencia y el empresario carbonero Régulo Zapata pues, aunque sus nombres no aparecen formalmente en los documentos, ellos son los dueños reales de todas las empresas que participaron. ¿Será?

III. VASOS COMUNICANTES

Pues que no sólo en Matamoros hace aire, sino también en la Perla de la Laguna. Y es que, según nos informan, el personal del Repuve que audita las operaciones en la oficina a cargo de Edgardo Ayup, ayer agarró corte y se pasó a la sucursal de la dependencia en Torreón. Según parece, durante la revisión en Matamoros aparecieron indicios de que la operación de los “coyotes” laguneros está conectada en ambas ciudades donde, al parecer, también existen conexiones entre el Repuve y la Recaudación de Rentas que dirige Leticia Castaño Orozco. Habrá que seguir atentos al caso.

IV. PASTEL

Por cierto que, todo hace indicar, la autorización del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que se regularizaran los autos “chocolate” provocó el surgimiento de diversas organizaciones al estilo de las clásicas ONAPPAFA o la UCD. Hoy es posible ver circulando vehículos con “placas” de diversos membretes que, supuestamente, promueven la nacionalización. Parece muy claro que dicho proceso representa una oportunidad de negocio de la que nadie quiere quedar excluido.

V. ESPEJISMO

El que ayer volvió a demostrar su capacidad para dar la nota y hacer que se hable de él fue Samuel García. Y es que el mandatario fosfo-fosfo anunció la firma de un “acuerdo” para crear “el primer corredor verde, eléctrico, elevado y seguro del mundo”, mismo que implicaría una inversión de ¡6 mil millones de dólares! ¿Firmó el acuerdo con el gobernador Abbott o un representante del gobierno de Joe Biden? No... porque en realidad firmó un “memorándum de entendimiento” −what ever that means− con la empresa Green Corridors LLC, la cual fue creada, de acuerdo con registros públicos de Texas, apenas en agosto del año pasado.

VI. ¿VENDE HUMO?

La fantasmagórica empresa con la cual se asoció García tiene una página web en la que no hay nada más que un formulario para “suscribirse a las novedades”; cuentas en redes sociales sin un sólo post y un (presunto) CEO, Clay Signor, cuyo perfil en LinkedIn no tiene una sola publicación ni datos que hablen de su experiencia... pero nadie debe dudar que son capaces de empujar una empresa de 6 mil millones de dólares.

VII. THE ONE AND ONLY

Anote usted que en Saltillo la cuatroté, como ocurrió en la pasada elección de gobernador, ya tiene ¡dos representantes! Y es que Diana Hernández, quien finalmente ya se decidió y se alista para formalizar ante las autoridades electorales su candidatura por el PT, asegura que ella es la “auténtica” representante del movimiento encabezado por el Hijo Pródigo de Macuspana. El resto, dice la hoy petista −que antes ya fue candidata de Morena a diputada federal− constituye una “lucha entre influencers”. Las posiciones previas adelantan, por lo menos, que la campaña se va a poner intensa.

VIII. POR EL PODIO

Que se acerca, se aproxima, que ya casi llega... No, no es un superhéroe −ni un supervillano− sino un Steak House, cuyos impulsores aseguran se convertirá en el mejor de Saltillo. Ya se prepara el local en uno de los espacios de Parque Centro, al norte de la ciudad y en redes sociales ya hay avisos preventivos que alertan sobre su próxima apertura. Habrá que estar pendientes porque la raza detrás del proyecto, afirman, viene Brava.

IX. BECAS

Que sí, que se va a cumplir con el acuerdo alcanzado con los estudiantes que se manifestaron en el bulevar Venustiano Carranza y la explanada de Rectoría, en lo referente a la reducción del salario de los funcionarios de más alto nivel en la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC). E incluso se tiene ya definido el destino que tendrá el dinero que ya no irá a los bolsillos de quienes integran el equipo cercano de Octavio Pimentel: se incrementará el número de becas destinadas a apoyar a los alumnos integrantes de las familias de menores ingresos. Habrá que ver para cuántas alcanza, porque tampoco crea usted que es una cantidad espectacular: poco más de 9 millones anuales.