POLITICÓN: Morena: El problema no son los viajes, sino la incongruencia

I. DOBLE MORAL

Viajar, tener lujos o celebrar en el extranjero no es delito, siempre que no se use dinero público. Pero en el caso de varios morenistas –como Ricardo Monreal en Madrid, Mario Delgado en Lisboa o “Andy” López en Tokio– lo que incomoda no es el destino, sino la incongruencia. La narrativa de la “Cuarta Transformación” ha sido clara: austeridad republicana, vivir en la “justa medianía” y ejercer el poder con humildad. Si lo dicen, deben vivirlo. El problema no es el boleto de avión, sino el doble discurso, y más aún cuando no queda claro de dónde viene el dinero que les permite tanto lujo.

II. RIQUEZA OPACA

Luisa María Alcalde defiende a sus correligionarios afirmando que los viajes se costearon con recursos propios. Pero esa defensa pierde peso cuando se exige congruencia. ¿De dónde provienen los ingresos de quienes no ejercen otra actividad conocida fuera del gobierno? Los hijos del expresidente, por ejemplo, antes de 2018 no figuraban en ninguna lista de empresarios exitosos. La 4T ha sido opaca en su actuar y en el origen de las fortunas de algunos de sus integrantes. El debate no es clasista, es ético.