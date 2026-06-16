POLITICÓN: Morena sí le ganó al PRI... en el voto penitenciario

I. OFENDIDOS Más de una semana después de la jornada electoral, nos comentan los enterados, quienes fungieron como representantes de casilla y generales del PAN siguen sin recibir el pago que les prometieron por su trabajo del primer domingo del mes. Lo que más ofende a quienes sacrificaron su día de descanso es que el CEN de Jorge Romero Herrera envió a la entidad un ejército de “expertos”, a quienes se mantuvo a todo lujo en hoteles del Estado durante un mes, y al final no fueron capaces ni siquiera de coordinar una estrategia que les garantizara un mínimo de votos. II. PROMESAS ¿Por qué no le pagan a la tropa? Para quienes se ubican en el supuesto, no existe explicación que valga, pues si había dinero para que los “especialistas” viajaran a Coahuila a probar sus teorías, ¡y fracasar!, tendría que haber recursos para que les pagaran a quienes hicieron la talacha el día de la jornada electoral. O, por lo menos, aseguran algunos, que no les hubieran prometido que les iban a pagar... así dolería menos el engaño.

III. DETALLES Y de la jornada electoral hablando, quienes se dedican a analizar las minucias de los datos surgidos de la cuenta y recuenta de los votos nos dicen que, ya fijándose bien, sí hubo dos distritos en los cuales el morenismo que comanda Diego del Bosque obtuvo más votos que el PRI. Se trata de los distritos 12 y 15, en los cuales la coalición –dizque– de izquierda le sacó una buena ventaja al bloque integrado por tricolores y naranjas... Bueno, también debe aclararse que eso solamente ocurrió en el caso de los votos emitidos por quienes se encuentran privados de la libertad. IV. MEJOR NI DECIRLO Entre algunos morenistas que revisan a detalle los datos provenientes del cómputo, nos aseguran que el dato había dado, en un primer momento, para celebrar que al menos en un sector de la población sus preferencias habían sido superiores a las de sus rivales. Pero luego recordaron que, por ahora, su partido es el único que cuenta con prominentes figuras señaladas por autoridades de Estados Unidos de estar vinculadas a grupos de la delincuencia organizada... y ya se les pasó el entusiasmo.

V. FOCO ROJO Uno de los reclamos que con más insistencia escucharon los abanderados del PRI en sus recorridos por algunas de las colonias de Saltillo fue el relativo al suministro de agua potable. Y aunque el tema no tuvo un reflejo importante en los resultados electorales, sin duda tiene que ser atendido por la empresa que encabeza Iván José Vicente. Y no porque eso pueda ayudar o perjudicar a alguna fuerza política, sino porque la calidad del servicio, al menos a partir del pulso que los candidatos tricolores tuvieron en la contienda recién concluida, parece estarse deteriorando, pues las quejas por cortes en el suministro por más de una semana han crecido. VI. A PRUEBA Y si el asunto no tuvo repercusiones electorales en estos comicios, sí podría tenerlas en los del año próximo, cuando lo que estará en juego es la alcaldía y el tema sí sea uno que naturalmente se encuentre en la agenda. Por lo pronto, el verano que está por comenzar va a ser un termómetro puntual –nunca mejor dicho– de cómo la ciudadanía percibe la calidad de este servicio que, durante muchos años, ni siquiera ha sido un motivo de controversia.

VII. ¿Y SI LLEGA? En el Congreso del Estado hay una pregunta que varios se hacen de cara a la sesión de hoy martes: ¿qué pasará si el petista Tony Flores decide presentarse a las instalaciones legislativas? Más de uno, nos aseguran, está atento al tema, pues nadie tiene claro cuál sería la reacción. ¿Le permitirán el ingreso? ¿Buscarán impedirlo? ¿Intervendrá el personal de seguridad? ¿Habrá confrontación o lo dejarán que vuelva a “reventar” la sesión? También existe la posibilidad de que opte por dejar el asunto en manos de los tribunales. Por lo pronto, la expectativa está puesta en la puerta del recinto legislativo... VIII. LA CURUL Mientras tanto, Fernando Rodríguez González ya fue llamado para ocupar la curul y asumir funciones en el Congreso. Así que el escenario no deja de llamar la atención: mientras uno analiza los pasos a seguir, el otro se apunta a ocupar –¿de forma merecida?– el espacio legislativo. Habrá que ver cómo transcurre la jornada y si el tema se resuelve en el propio Congreso o termina trasladándose a los tribunales. Lo cierto es que, por unas horas, la atención estará tanto en el salón de sesiones como en la puerta de entrada.

IX. PATRÓN Casos –así, en plural– relacionados con presuntas conductas indebidas dentro de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, de Elma Marisol Martínez González, comienzan a comentarse cada vez con mayor insistencia entre trabajadores de la dependencia. Incluso se habla de episodios que implican reincidencia y contumacia. Lo que más inquieta, según cuentan, es el ambiente de reserva que prevalece y el temor con que muchos hablan del tema. El comentario ya salió de los pasillos y empieza a crecer. Habrá que ver si desde la propia Secretaría se aclaran las versiones o si el silencio termina alimentando aún más las especulaciones... y la complicidad.