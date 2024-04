POLITICÓN: No sólo el INE mejoró el formato, también Xóchitl su estrategia del segundo debate

I. SE SACÓ LA ESPINA

Con un formato renovado, el segundo encuentro entre quienes buscan la Presidencia de la República para los próximos seis años fue mucho mejor que el primero y dio más para conversar en los próximos días. En ese sentido, el INE de Guadalupe Taddei logró diluir el mal sabor de boca que dejó el primer debate de hace tres semanas. Si acaso, habría que señalar que los moderadores, Adriana Pérez Cañedo y Alejandro Cacho se vieron algo tiesos en algunos momentos. A ver cómo sale el tercero y último, dado que el ambiente ahora sí se calentó y puso el postdebate muy interesante.

II. SE METIÓ

El que logró hacerse notar en el debate fue el emecista Jorge Álvarez Máynez, quien lanzó dardos en contra de sus dos oponentes, pero también logró plantear propuestas de forma coherente que se diferencian del discurso político clásico. Su cierre, en el segmento final, dio un toque distintivo a su discurso porque leyó un texto de su hijo. Habrá que ver si con lo de anoche, además de meterse en el debate, logra también repuntar para competir por los votos.

III. LE CUMPLIÓ

El que no tendrá nada de qué quejarse −y, a lo mejor, de todas formas lo hace− es el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues su candidata, Claudia Sheinbaum, le dedicó la mitad de su tiempo a defender las políticas de la actual administración, a repasar los números que se recitan cotidianamente en las mañaneras y a no contestar nada que pudiera incomodar al de Macuspana. Los primeros análisis realizados anoche le pasaban factura a Claudia, a quien la comentocracia veía perdedora. Parece que ahora no le funcionó la estrategia de simplemente “escurrir el bulto” y administrarse como puntera.

IV. ¿Y LAS ENCUESTAS?

¿Se va a reflejar lo ocurrido en el segundo debate en los números de las encuestas? Difícil decirlo, pues hasta ahora nada parece suficiente para que los estudios digan algo distinto a “este arroz ya se coció”. Por lo pronto, seguramente ya a estas horas circulan múltiples “encuestas” que muestran resultados de todo tipo. Pero las buenas, las que se hacen en vivienda, van a tardar y no llegarán hasta el fin de la semana. Así que a esperar con paciencia.

V. MEJOR ESTRATEGIA

No son pocas las voces que ya desde anoche daban por ganadora a Xóchitl Gálvez de este segundo encuentro entre presidenciables. Uno de los aspectos relevantes de su estrategia fue que en todos los bloques logró administrar su tiempo de forma que fue la última en hablar durante 30 segundos o más. Sin embargo, sus remates no fueron todo lo contundentes que pudieron ser, salvo el último −quizá− en el que colocó el balón para el postdebate al recitarle a su contendiente morenista todas las preguntas que dejó sin responder a lo largo del encuentro. ¿Ahora sí moverá la aguja? Pues eso está por verse.

VI. DUDAS

¡Ah, la intriga política lagunera! Circulan rumores sobre una posible elección cerrada y Román Cepeda, candidato de la alianza PRI, PRD y UDC, está en el centro de la controversia... lo extraño es escuchar dudas entre integrantes de su propio partido. En medio de la agitación, la amistad entre Román y Miguel Riquelme Solís, se dice, es crucial. La duda es: ¿podrán estos lazos superar los desafíos políticos de la campaña? Seguiremos pendientes de las escaramuzas puertas adentro del tricolor.

VII. ¡QUÉ YA SE ACABE!

Los que oyen detrás de las paredes en el búnker local de Morena dicen que quienes más rezan para que el actual proceso electoral se acabe ya, son los propios directivos del partido de moda. Y es que aun cuando confían que su candidata presidencial pueda obtener un buen número de votos en Coahuila, prácticamente no encuentran alicientes en ninguna de las demás candidaturas. Pero el principal motivo por el que ya todo mundo quiere bajar la cortina, nos dicen, es que nadie puede más con Cecilia Guadiana, quien de plano se ha mostrado incapaz de procesar el que no se le otorgara el “pase automático” al Senado.

VIII. ¿Y TU VIDEO?

Y de morenistas hablando, la actitud de Luis Fernando hacia su ¿rival? Miguel Riquelme ha trascendido fronteras y generado reacciones en Morena. En el intento por desvanecer la percepción de que existe un pacto, Salazar pide “endurecer el discurso” contra el exgobernador pero... él no lo hace. Por ello, nos dicen, el coordinador de la segunda circunscripción, Néstor Núñez López, ya lo cuestionó abiertamente: “¿Dónde está tu declaración pública, tu video, Luis Fernando?”, dicen que dijo.

IX. EL PROTECTOR

El drama persiste en la esquina del Partido Verde en Saltillo, pues su candidata a la alcaldía sarapera, Elisa Catalina Villalobos, se mantiene en esa actitud que la voz popular caracteriza como “ni picha, ni cacha, ni deja batear”. Nadie sabe de ella porque no responde llamadas, ni mensajes de texto, ni correos electrónicos. Voces cercanas al Verde aseguran que su inactividad no es algo que ella decida sola, sino que cuenta con asesoría “especializada”. ¿De quién? Se rumora que un cercano colaborador del exgobernador Humberto Moreira Valdés juega un papel clave en esta historia. ¿Será?