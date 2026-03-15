POLITICÓN: Se fotografían en Morena y PT de Coahuila, entre señalamientos de traición e incongruencia

I. VOTO PROPIO

La votación de la iniciativa de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum dejó un detalle interesante para Coahuila. Mientras el Partido Verde y el PT decidieron votar en contra, la diputada federal Hilda Licerio tomó otro camino y votó a favor en la Cámara de Diputados. Es decir, optó por separarse de la postura del partido que la llevó a la curul. El dato no es menor, porque confirma lo que ayer comentamos en este espacio: que el comportamiento político de Licerio suele moverse más cerca del morenismo que de la disciplina partidista del Verde.

II. LEALTADES

La explicación, dicen quienes siguen de cerca la política magisterial y legislativa, está en la cercanía política de Licerio con el morenista, senador y líder nacional del SNTE, Alfonso Cepeda. Así que mientras el Verde marcaba distancia de la reforma, ella decidió alinearse con la posición del oficialismo. Nada nuevo para quienes conocen la dinámica local: chaleco verde en la boleta, pero decisiones que miran hacia el guinda. Al final, el episodio vuelve a dejar la misma pregunta sobre la mesa: ¿a quién representa realmente?

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III. FOTOS INCÓMODAS

A propósito de la votación de la reforma electoral y sus efectos políticos, en San Lázaro el diputado petista Ricardo Mejía votó en contra de la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero ahora llama la atención que, en lo local, el dirigente estatal de Morena, Diego del Bosque, aparezca posando junto a él como si nada hubiera pasado. Entre la militancia el gesto no cayó bien: a Mejía lo señalan de traición y a Del Bosque de incongruente. Sobre todo porque, dicen, si algo ha sobrado en la dirigencia local es confusión en el rumbo político.

IV. REFUERZO

Y quizá por esa conducción errática, nos cuentan que desde la Ciudad de México decidieron enviar refuerzos. Dentro del morenismo quien ya se reportó en Coahuila es el Secretario de Finanzas de Morena nacional, Iván Herrera Zazueta, cercano a la dirigente Luisa María Alcalde y responsable de los dineros del partido. Desde hace días se reúne con los precandidatos al Congreso local y revisa la operación política rumbo a las campañas. Dicho en términos simples: cuando las cosas no caminan, mandan a quien maneja la estructura... y el dinero.

V. COBIJA POPULAR

En los tianguis del centro del país se venden cobijas con el rostro del secretario de Seguridad federal Omar García Harfuch. El detalle es que no se trata de propaganda oficial ni de alguna campaña del funcionario. Fueron comerciantes y pequeños talleres textiles quienes decidieron estampar su imagen al ver la popularidad que el secretario ha ganado en redes sociales. Negocio puro. Así que, sin mover un dedo, García Harfuch termina beneficiándose de una promoción espontánea que nace en la simpatía ciudadana.

VI. DRONES Y MUNDIAL

De cara al Mundial de Futbol, las autoridades federales preparan un operativo de seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para evitar que drones vuelen cerca de las pistas. El tema preocupa porque estos dispositivos pueden interferir con las maniobras de despegue y aterrizaje. Por eso, el gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo busca reforzar el control del espacio aéreo en la zona del aeropuerto. La idea es simple: evitar riesgos y mantener seguras las operaciones aéreas durante el evento.

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VII. DESPUÉS DEL 8M

Ya pasó el 8 de marzo, fecha en la que abundan los discursos y los pronunciamientos a favor de las mujeres. Pero más allá de los mensajes, en el Congreso de Coahuila también se movieron piezas legislativas con reformas relacionadas con salud, lactancia, igualdad laboral e inclusión. Desde la presidencia del Poder Legislativo, Luz Elena Morales, ha insistido en que el tema debe ir más allá del simbolismo y traducirse en leyes y políticas públicas. Porque, al final, el verdadero termómetro del compromiso político no está en los discursos... sino en lo que se aprueba.

VIII. REFORMAS

Dentro de ese paquete legislativo destaca la propuesta impulsada por la diputada Guadalupe Oyervides, que incorpora el concepto de parto humanizado en la Ley Estatal de Salud. La reforma busca que la atención médica durante el embarazo y el nacimiento respete la dignidad y decisiones de las mujeres, además de prevenir prácticas invasivas o violencia obstétrica. En un contexto donde cada vez se exige mayor sensibilidad institucional. Habrá que ver si estas reformas logran convertirse en acciones reales... y no se quedan solo como buenas intenciones legislativas.