POLITICÓN: Operador sin límites: el caso Limbar Valdez y la política de favores en Coahuila

I. SE ADELANTAN

En la “carrera” por echar a andar un sistema de transporte público gratuito en la Región Sureste, la administración de Tomás Gutiérrez , en Ramos Arizpe, decidió tomar la delantera anunciando que será a mediados de julio cuando comience a operar la nueva ruta, que contará con siete unidades nuevas y dará servicio de 6:00 de la mañana a 9:30 de la noche, los siete días de la semana. Y aunque inicialmente se había comentado que sería una ruta para facilitar el traslado de estudiantes a las instituciones de educación superior, ayer se anunció que podrá utilizarla cualquier persona y en ningún caso tendrá costo.

II. QUIEREN MÁS

Tras el anuncio anterior comenzaron a surgir voces señalando que a los esfuerzos que están realizando los municipios de Saltillo y Ramos Arizpe debería unirse −y pronto− el Gobierno de Coahuila con un proyecto para crear rutas intermunicipales también gratuitas, de forma que el sector público vaya construyendo un sistema metropolitano de transporte, que sería la verdadera solución de fondo para el problema de movilidad que padecemos. A ver si prospera la idea.

III. TOME NOTA...

Interesante la “precisión” realizada por el morenista Alberto Hurtado en un video que difundió ayer en redes. El saltillense por fin reconoció, sin ambigüedades, que el grupo al cual pertenece tiene una “jefa” y esa es la senadora Cecilia Guadiana . A lo mejor fue sin querer, pero Hurtado decidió dedicar una porción del video a destacar que los productos que él vende −alimentos primero y ahora tinacos− pueden adquirirlos cualquiera, independientemente de su filiación política, y que eso implica una diferencia entre lo que hacen otros y “lo que hacemos nosotros en este equipo que encabeza la senadora Guadiana”.

IV. BANDERAZO

Los muy puntillosos dirán que hay un “titubeo” de Hurtado al momento de referir el liderazgo de “La Infanta” y que ello le resta naturalidad al momento, pero seguramente eso es algo que nada más los muy exigentes notarán. Por lo demás, sin duda debe tomarse nota del hecho, por si este resulta ser un “punto de inflexión” para que la identificación de la jefatura de grupos, puertas adentro del morenismo comarcano, se convierta en norma, es decir, que deje de ser una mera suposición.

V. SIN NOVEDAD

Ha transcurrido prácticamente un mes y medio desde que la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins , anunció el cierre de la frontera común a la importación de ganado vivo procedente de México y, aunque múltiples especulaciones flotan en el ambiente, lo cierto es que no existe fecha cierta para la reactivación de las exportaciones ganaderas mexicanas. Lo más cerca que hay de una fecha precisa, al menos hasta ahora, es que la frontera podría reabrirse “antes de fin de año”, según lo comentó la veterinaria en jefe de Departamento de Agricultura del vecino país, Rosemary Sifford , en un evento en París, a fines del mes pasado.

VI. PURO ROLLO

Y aunque la idea es ser siempre optimistas, la verdad es que las cosas, por desgracia, no son tan simples como ha intentado hacerlo ver el secretario Julio Berdegué quien, primero, dijo que el cierre de la frontera duraría solamente 15 días y, después, que convencería a nuestros vecinos de que “dividir” el país en tres zonas bastaría para que la mosca, cuya larva genera el problema, no siguiera avanzando en territorio mexicano. Así llevamos 44 días... y contando.

VII. LA GALERÍA DE LA VERGÜENZA

El caso de Limbar Valdez −un priista con casaca del Verde− refleja la decadencia de los estándares políticos en Coahuila. En lugar de mostrar prudencia tras su último escándalo, sigue publicando videos tratando de restarle gravedad al asunto, aparentemente confiado en que su galería de fotos con figuras del poder, que incluyen al rector Octavio Pimentel, el diputado Álvaro Moreira, el alcalde Javier Díaz, el morenista Alberto Hurtado y hasta el comisario Miguel Ángel Garza, lo ubica más allá del escrutinio público y permite ofrecer explicaciones ridículas a lo ocurrido el fin de semana anterior. ¿Cuál será el secreto de la simbiosis de Limbar con el poder?

VIII. OPERADOR SIN LÍMITES

Lo alarmante no son las fotos, sino lo que estas parecen evidenciar: la normalización de relaciones con personajes cuya conducta se ubica lejos de ser un ejemplo a seguir. Limbar no oculta su rol como especialista en “reventar” adversarios políticos. Su actitud desafiante ante las controversias lo ha convertido en un profesional de la transgresión. Quienes pagan sus servicios saben bien qué están obteniendo: un operador dispuesto a ensuciarse las manos con tareas que otros no quieren realizar.

IX. CON DEDICATORIA