POLITICÓN: ¿Qué va a pasar con las secretarias panistas si no hay alianza?

I. ¿Y SI NO HAY ALIANZA?

La secretaria Mayra Valdés dejó abierta la posibilidad de una alianza PAN-PRI en Coahuila, pero también aclaró que, si no se concreta, ella seguirá en el PAN. Lo que no dijo es si también seguiría en el gabinete estatal. Porque una cosa es ser panista en tiempos de alianza, y otra muy distinta es serlo cuando cada quien va por su lado. Si no hay coalición, ¿tendrá sentido mantenerla en una administración tricolor? ¿Tendrán ella y su compañera de gabinete, Esther Quintana, la congruencia para renunciar al cargo si no hay alianza?

II. ENTRE PASILLOS

En la UTC de Ramos Arizpe ya no es raro escuchar en los pasillos que el rector Sergio Guadarrama tiene actitudes inapropiadas con alumnas y maestras. Nos dicen que el asunto podría escalar legalmente, lo que pondría a prueba no solo a la institución, sino también a las autoridades educativas estatales. Si algo es claro, es que el acoso no se combate con discursos ni protocolos de papel, sino con decisiones firmes. ¿Esperarán a que se haga público o actuarán antes de que estalle?

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Patalean Ricardo Mejía y Tony Flores por pedidos de carbón

III. EL FISCAL DE LA CARBONÍFERA

Desde agosto, Diego Garduño funge como delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera. Hombre de confianza del Fiscal Federico Fernández Montañez, su experiencia en casos de corrupción se resaltó a su llegada, y eso cae como anillo al dedo: en el Ministerio Público de esa zona nos cuentan que ya es costumbre pedir “mordida” para actuar... o no actuar. La mejor forma de combatir la corrupción es enviando un mensaje claro, firme y con consecuencias ejemplares.

IV. COMENTARIO DESAFORTUNADO

Durante la presentación de la colección “25 para el 25”, Paco Ignacio Taibo II soltó una frase que no pasó inadvertida: dijo que no incluirán libros “horriblemente asquerosos de malos” solo por cumplir con una cuota de autoras. Aunque después aclaró que sí habrá una colección dedicada a escritoras, el comentario dejó dudas sobre el enfoque del FCE hacia la equidad cultural. La presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que matizar enseguida. Promover a las autoras no es un favor, es una deuda histórica.

V. INFORME KARAOKE

Y continuando con hechos desafortunados y vergonzosos de la 4T... Laura Sansores, presidenta del DIF en Campeche y hermana de la gobernadora Layda Sansores, decidió presentar su informe al ritmo de karaoke. Con parodias musicales, letras proyectadas en pantalla y un homenaje a su hermana como “inspiración”, la sobreactuación fue tal que ya no se sabe si era un informe o audición para La Academia. De los programas sociales, pocos datos; pero de show, hubo de sobra.

VI. CONSEJO INCOMPLETO

La primera semana de octubre, Yolanda Montes Martínez rindió su informe como presidenta del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Su periodo concluye oficialmente el 4 de noviembre, pero hasta ahora no hay convocatoria para designar a quien ocupará su lugar. Todo indica que, al menos por un tiempo, el consejo operará incompleto. Habrá que estar atentos a si el Comité de Selección, encargado del proceso, publica la convocatoria...

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Contratos millonarios, detrás de la pelea entre Mejía y Kalionchiz

VII. EN TERAPIA GRUPAL

El INE de Guadalupe Taddei publicó la convocatoria para la sesión de la Comisión de Vinculación con OPLES para el 28 de octubre en la que se abordará el proyecto de designaciones en los OPLES. En Coahuila están en juego tres consejerías y la presidencia del IEC. El anuncio desató ataques de ansiedad, insomnio y consultas urgentes con tarotistas entre los aspirantes. Será una semana intensa, de veladoras encendidas, uñas comidas y estrés electoral al máximo. ¿Quién dijo que octubre no era mes de sustos?

VIII. INE, BAJO ATAQUE

Y hablando del INE... El grupo hacker “Sc0rp10n” asegura haber vulnerado los servidores internos del instituto. Lo grave no es solo el acceso a redes, sino que, según el periodista Ignacio Gómez Villaseñor, ¡habrían sido contratados por un partido político! Instalaron puertas traseras, crearon accesos remotos y hasta burlaron los sistemas de verificación en dos pasos interceptando correos internos. El combo perfecto para el apocalipsis digital. ¿Y la postura oficial? Silencio. Esto no fue filtración: fue allanamiento con todo y plano. ¿Será?