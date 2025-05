POLITICÓN: Rescate minero y reactivación de la Región Carbonífera

I. TRES MINUTOS

Breve, clara y al grano: así fue la intervención que el gobernador Manolo Jiménez Salinas tuvo ayer en el evento que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum con las familias víctimas de la tragedia de Pasta de Conchos. Poco más de tres minutos utilizó la tribuna, pero fueron suficientes para dejar evidencia de lo que importa: la participación total del Gobierno de Coahuila en el proceso de esclarecer los hechos y resarcir el daño causado por la explosión de la mina, por un lado, y la necesidad de actuar de cara al futuro en materia de diversificación económica de la Región Carbonífera.

II. RESOLVER EL FUTURO

Generar más y mejores empleos en aquella región que, a partir del cierre de AHMSA se ha visto afectada en su economía, es la meta fundamental en torno a la cual hay que trabajar y a eso invitó el mandatario estatal a la Presidenta: a trabajar en el diseño e implementación de un proyecto que permita crear nuevas oportunidades de empleo para una comunidad que ha vivido históricamente de la explotación del carbón mineral. El planteamiento está en la mesa; cabría esperar una respuesta positiva y rápida.

III. AMISTADES PELIGROSAS

La relación entre el diputado morenista Antonio Attolini y el grupo en el poder estatal ha sido particularmente cercana. En los pasillos políticos se comenta que el legislador encontró una oportunidad al coincidir sus intereses con los del oficialismo local, especialmente en la Comarca Lagunera, con lo cual su narrativa crítica se ha visto fortalecida al abrírsele espacios mediáticos tradicionalmente reservados para integrantes del priismo. Sin embargo, algunos actores tricolores expresaron preocupación por esta “cercanía estratégica”, temiendo que Attolini “se la creyera” y luego no pudieran detenerlo cuando decidiera tocar otros intereses menos convenientes.

IV. ¿CABALLO DESBOCADO?

Para algunos observadores, lo sucedido en la pasada sesión del Congreso local confirma aquellos temores. Hasta ahora, el discurso de Attolini había respetado la figura del Ejecutivo estatal. Esta vez fue diferente: al referirse a los programas sociales, se atrevió a criticar el programa “Mejora”, reduciéndolo a “una tienda de abarrotes” y señalando que la actividad estelar del principal programa social del gobernador es entregar huevo y leche, como lo haría cualquier regidor de Ramos. ¿Attolini abandonó el libreto acordado?

V. BATALLA DEL TESORO

En Arteaga se libra una auténtica guerra por el botín municipal. El regidor morenista Jorge Rentería ha salido a defender al tesorero, blanco de un misil lanzado por la regidora del PT, Élida del Socorro Sánchez, tía de la alcaldesa Ana Karen Sánchez. Fuentes maliciosas del palacio nos susurran que el tesorero es en realidad un agente encubierto, un control necesario y conveniente para el grupo hegemónico, con la misión de vigilar que la alcaldesa no se entusiasme demasiado con la chequera municipal. Esta vigilancia tiene a la edil frustrada por no poder hacer “travesuras creativas” con los más de 250 millones que integran el presupuesto 2025.

VI. LLAVE CERRADA

”El tesorero le ha puesto candado a los recursos y eso no les está gustando”, declaró Rentería, quien defiende al funcionario. Lo que no dijo, pero nos confirman desde el Ayuntamiento, es que estos “candados” son especialmente incómodos para quienes esperaban manejar las finanzas como caja chica familiar. La moción presentada por la tía-regidora, nos cuentan, refleja la desesperación de la alcaldesa Ana Karen. El caso se perfila como otro ejemplo de la lucha entre control institucional e intereses particulares.

VII. MANO DIVINA

Para los observadores de la elección judicial, que organiza el IEC de Óscar Rodríguez, ha aparecido una de esas casualidades que hacen pensar en un dios travieso, al estilo de la descripción del inmortal Jaime Sabines: “...un viejo magnífico que no se toma en serio. A él le gusta jugar y juega, y a veces se le pasa la mano...”. Y vaya que se le pasó la mano en este caso, pues las personas que participan en el proceso electoral judicial local, como tocadas por un milagro de sincronía cósmica, han cambiado sus fotos de perfil en redes sociales siguiendo un patrón idéntico: misma pose, mismo estilo, mismo fondo...

VIII. MILAGROS JUDICIALES

Estas coincidencias alcanzaron el “siguiente nivel” cuando los aspirantes, sin coordinación previa, acudieron al mismo lugar (American Sport Center) a la misma hora, para encontrarse “casualmente” con modernos apóstoles que les compartieron las buenas nuevas: “Ya tienen el lugar seguro, mantengan perfil bajo”. Y como toda revelación merece ser inmortalizada, ahí estaba -otra casualidad divina- un fotógrafo para capturar el momento que ahora engalana sus perfiles. “A mí me encanta Dios”... y a ellos el mismo fotógrafo.

IX. CLARIDAD

A propósito del comentario realizado aquí, relativo a la recomendación realizada por la empresa que dirige Iván José Vicente, en el sentido de evitar el uso del agua en “actividades no esenciales”, desde Agsal nos precisan que dicha expresión implica que el agua solo se use en actividades indispensables “para la supervivencia o la higiene básica”. Eso deja fuera actividades como: riego de jardines, limpieza de vehículos, limpieza de ventanas y vidrios, lavado de banquetas y pisos, uso de piscinas y albercas, o el descongelar alimentos con agua. Así no queda ya espacio alguno para la confusión y nadie puede quedarse fuera de la convocatoria para cuidar el agua en esta época.