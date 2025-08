POLITICÓN: Resiste Román Cepeda presión para dejar la alcaldía de Torreón

I. RELEVO PARCIAL

Este lunes, en sesión solemne del Congreso del Estado, se tomará protesta al nuevo pleno del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila. Serán 13 magistraturas, tras la reducción derivada de la reforma judicial. Nueve llegan vía elección popular: cinco de nuevo ingreso –Jesús Homero Flores, Yezka Garza, Adriana Serna, Valeriano Valdés e Isadora Rodríguez–, y cuatro “ratificados” –Miguel Mery, Gricelda Elizalde, Vladimir Kaiceros y María Eugenia Galindo–. A ellos se suman Luis Efrén Ríos, María del Carmen Galván, María Luisa Valencia y José Ignacio Máynez, quienes continuarán hasta la siguiente renovación.

II. NUEVAS SALAS

Aunque no hay anuncio oficial, todo apunta a que Miguel Mery Ayup continuará como presidente del Tribunal. Se reorganizan también las salas: una penal, una civil-mercantil, una familiar y otra regional con sede en La Laguna. La nueva configuración atiende, desde luego, al nuevo número de magistrados. Con este reacomodo, el Poder Judicial arranca una nueva etapa con ajustes que aún deberán probar su eficacia.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Con cambios de la 4T, la transparencia en México está en ‘terapia intensiva’

III. FRENTE FRÍO

Han pasado los meses, y aunque ha habido saludos, reuniones y fotos, nos dicen que el desencuentro persiste. El conflicto entre el gobierno estatal y el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, sigue sin resolverse. En el primer círculo del gobernador Manolo Jiménez se mantiene la intención de que el alcalde deje el cargo antes de concluir su mandato. Se busca –según versiones– cualquier justificación para que ello ocurra. Sin embargo, quienes conocen el carácter de Román saben que no será un trámite sencillo. El alcalde ha expresado, pública y privadamente, que no renunciará.

IV. COSTOS

Cepeda ha señalado que entiende la dinámica de ciertos actores dentro del círculo cercano al gobernador. Aunque asegura mantener una relación política respetuosa con Manolo Jiménez, sostiene que no aceptará presiones. Si desde el grupo político dominante se busca su salida, está decidido a enfrentar el proceso, incluso si ello implica un desgaste institucional. Una eventual remoción podría generar tensiones en un momento previo al proceso electoral intermedio para la renovación del Congreso local.

V. SIN TIGRE EN LA MESA

La intención de Morena, con Diego del Bosque al frente, y del PT es clara: concretar una alianza para el Congreso local. Las dirigencias nacionales también la impulsan, pero hay un factor de ruido: Ricardo Mejía Berdeja. “El Tigre” insiste en sentarse a negociar, aunque todos saben que su agenda es personal. Por eso, desde el PT nacional han tomado una decisión: enviar un delegado especial para destrabar las negociaciones, dejando a Mejía fuera de la mesa. La coalición se ve viable, siempre y cuando no la saboteen desde dentro... o desde el ego.

VI. NI PA’ UN ‘GRRRRR’

La imagen de Ricardo Mejía Berdeja no mejora. Ciudadanos, empresarios y políticos coinciden: dejó mucho que desear en seguridad, y persisten rumores de vínculos incómodos. Por eso su llamado a manifestarse por la revocación de mandato fue un fracaso. No reunió ni 50 personas. En redes sociales se evidenció el vacío: fotos en close-up, sin mostrar el contexto. El rugido del “Tigre” no asusta y apenas se escucha.

VII. ALERTA PANISTA

El PAN encendió las alarmas: la reforma electoral impulsada por Claudia Sheinbaum –y encabezada por Pablo Gómez– podría poner en riesgo la estabilidad política y democrática del país. El dirigente nacional, Jorge Romero, advirtió que, sin consenso amplio, los cambios beneficiarían sólo a Morena. “Nos van a tener de frente”, dijo. Reprochan que no haya diálogo con la oposición y que se imponga una visión única sobre el sistema electoral. El llamado es a escuchar a expertos, abrir el debate y no debilitar instituciones clave como el INE. El PAN se prepara para resistir... ¿y los demás qué dicen?

TE PUEDE INTERESAR: Ve PAN riesgos para la democracia mexicana con reforma electoral impulsada por Sheinbaum

VIII. EL ‘RASPUTÍN’ ELECTORAL

El diputado panista Federico Döring acusó a Pablo Gómez de ser enviado por Sheinbaum como “Rasputín electoral”, no para construir, sino para destruir al INE. Añadió que su nombramiento responde a presiones internacionales, e incluso sugirió que su salida de la UIF fue exigida por Donald Trump. También lo acusa de preparar un marco que facilite la infiltración de recursos ilícitos en campañas. El discurso es incendiario... ¿y el debate será igual?

IX. ACCIONES

El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, ha informado que, en los más recientes operativos realizados en el estado de Sinaloa, se han desmantelado nueve laboratorios y se han incautado casi 10 toneladas de droga. Más allá de los números, sin duda que lo informado habla de una estrategia orientada a golpear de verdad a los cárteles de la droga –en este caso específico, al de Sinaloa– y a minar su capacidad operativa quitándoles lo único que les duele: capacidad para obtener recursos. La pregunta importante es cómo serán evaluados estos resultados en Estados Unidos, pues a eso se orientan las acciones. ¿O no?