POLITICÓN: Saltillo, paraíso ¿ilegal? ‘Clubes cannábicos’, un desafío para las autoridades

I. HAY NIVELES

Quienes le entienden a eso del reparto de espacios en el Poder Legislativo federal aseguran que en el amplio abanico de comisiones, subcomisiones, comités, consejos y grupos de amistad en las cámaras no da lo mismo unas que otras y, a partir de ello, debe tenerse claro que el legislador coahuilense que terminó quedando en mejor posición, tras el reparto de asientos, es el saltillense Jericó Abramo Masso , pues es el único de los 12 representantes locales que fue incluido en las comisiones de carácter económico y, de entre estas, fue designado secretario de la Comisión de Hacienda e integra la de Presupuesto y Cuenta Pública, dos de las de mayor peso.

II. DISCREPANCIA

No faltará quien diga que debe tenerse en cuenta que “El Tigre”, Ricardo Mejía , sí preside una comisión −la de Transparencia y Anticorrupción− y que se trata de una posición de mayor jerarquía. Y en el papel sin duda es así, pero en los hechos la realidad es bien distinta: la Comisión de Hacienda tiene una influencia inmensa en el destino de los recursos públicos del país y la de Transparencia... pues la de Transparencia nada más existe.

III. PARAÍSO, ¿ILEGAL?

Lo que parecía improbable en Saltillo se ha convertido en realidad: ir a una tienda en una plaza comercial y salir con un frasco de mariguana. Las tiendas Paradise operan bajo la figura de “clubes cannábicos”, aprovechando vacíos legales y amparos otorgados por el Poder Judicial. Lo que ocurre constituye un desafío, tanto legal como social, para las autoridades de seguridad estatales lideradas por Federico Fernández Montañez . Este fenómeno marca un precedente preocupante sobre la comercialización de mariguana y obliga a una reflexión seria sobre cómo actuar para evitar que lo legal se vuelva difuso, ambiguo.

IV. CASO INADVERTIDO

La respuesta inicial de las autoridades estatales ante los hechos deja mucho que desear. Su evidente desconocimiento del caso plantea un riesgo significativo. No pueden actuar eficazmente contra un fenómeno que ni siquiera comprenden del todo. No sólo reflejan una falta de preparación, sino también una carencia de estrategia para abordar esta nueva realidad. Si las autoridades no actúan con rapidez y claridad, este vacío legal podría favorecer la proliferación de actividades bajo el disfraz de lo “legal”.

V. PREVENCIÓN

En abril, el diputado Felipe González presentó un punto de acuerdo en el Congreso de Coahuila instando a los municipios a establecer campañas de concientización sobre el uso correcto del casco para motociclistas. La propuesta plantea que las direcciones de Seguridad, Vialidad y Movilidad Urbana, en colaboración con entidades públicas y privadas, desarrollen programas educativos que promuevan el uso del casco certificado, el cual reduce la probabilidad de muerte en un 40 por ciento y las heridas graves en una proporción casi del doble, según la Organización Mundial de la Salud ( OMS ). El reciente accidente en Saltillo, en el que un motociclista perdió la vida, subraya la urgencia de implementar esta medida.

VI. EN EL OLVIDO

Sin embargo, los exhortos del Congreso parecen no tener impacto. El llamado de Felipe González ha quedado en el olvido. ¿Resultado? Accidentes como el de esta semana en Saltillo. Ni campañas de concientización ni un pronunciamiento claro de “Sin casco no viajas”. Estos exhortos, llenos de buenas intenciones, no logran traspasar el papel y, mientras tanto, la seguridad vial sigue siendo un tema ignorado.

VII. SHOW DE LUCES

Alfonso Yáñez Arreola , director de la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC , rindió ayer su informe de actividades y el evento se convirtió en ocasión para rendir culto a su imagen personal, en lugar de un verdadero ejercicio de rendición de cuentas. Dos pantallas gigantes, templete, mampara de 30 metros, 200 sillas rentadas, dos plantas de luz, luces ambientales, sonido y producción de video. En resumen, dinero dilapidado que no beneficia a los estudiantes, pues con lo que costó bien podría haberse remodelado o equipado un salón, y el evento podría haberse realizado en el auditorio de la Facultad, que está bien equipado... y es gratis.

VIII. GASTO

La propensión a los eventos fastuosos se ha vuelto una constante en la Facultad de Jurisprudencia . Cada semana hay dos o tres actividades que requieren mamparas con lonas o pantallas gigantes, que constituyen un gasto efímero e inútil en el contexto de una institución pública de enseñanza, y hay quien estima que hasta la mitad del presupuesto anual se va en el rubro de eventos. ¿No sería más adecuado que, en lugar de gastar en promoción del director, se invierta ese dinero en beneficio de los estudiantes?

IX. PAPELES LISTOS