Poncho Salas será el gran elector de Morena Coahuila

De golpe y porrazo, el líder nacional de maestros, Alfonso Cepeda Salas, desplazó al senador Luis Fernando Salazar en el ánimo morenista de abanderar la candidatura por el gobierno de Coahuila. De paso, el líder magisterial coahuilense asumió, en la práctica, la responsabilidad de la organización y planeación de las campañas de los candidatos a diputados locales en la entidad. Y es que la reciente reunión de la dirigencia del SNTE con los coordinadores de afiliación de Morena inserta un nuevo modelo de colaboración electoral, inexistente en elecciones anteriores.

El músculo magisterial de las secciones 38 y 35 está ahora al servicio de la 4T, y le aportará a Morena Coahuila la organización y operación territorial que históricamente le ha hecho falta. La dirigente nacional, Luisa María Alcalde, se percató de la fractura permanente entre las dos principales tribus comarcanas, lideradas por Cecilia Guadiana y Luis Fernando, y decidió actuar. Luisa María recurrió a un poder alterno, como el de Cepeda Salas, y sin caer en confrontaciones estériles con Salazar y Guadiana, les quitó el manejo electoral de la elección a diputados locales.

El análisis interno, encargado por el Comité Directivo Nacional de Morena, establece que las tribus coahuiltecas son fáciles de coaccionar y carecen de unidad, de liderazgos y de organización. Poncho Salas y sus maestros aportarán estructura estatal, organización territorial y el “expertise” en vigilancia de casillas, en el carrusel de votos y en la operación de las “casas amiga”, afirman. Las cartas están echadas... SIN DESCANSO Ni el domingo de Ramos logró parar al diputado federal Jericó Abramo Masso en sus recorridos de apoyo ciudadano por diversos sectores de la capital del estado. Abramo Masso estuvo ayer en la colonia Valencia para entregar artículos de venta a una mujer emprendedora de nombre Ivonne, según posteó en redes sociales. Días antes, Jericó entregó tanques de agua en el centro de la ciudad y hasta se dio tiempo para apadrinar a un jovencito.

Por lo que se observa, el diputado federal del PRI trae aún mucha cuerda política para trabajar en favor de los saltillenses. EL RENACIDO Pian pianito, el exdirigente estatal del PRI, Rigo Fuentes Ávila, trae una campañita de “cáeme bien” en la comarca lagunera. Su resurgimiento en redes sociales y sus apariciones en cafés y eventos políticos, al parecer, responden a una negociación al interior del PRI que lo ubica como diputado local plurinominal. Su padrino político, según cuenta en corto Rubén Moreira Valdez, logró meterlo en un lugar preferente en la lista de legisladores locales por la vía de representación proporcional. Bueno, de resultar cierta esta versión, queda claro que al exgobernador coahuilteco no se le quita la maña de premiar la sumisión y genuflexión por encima de la capacidad e inteligencia. Ya veremos... LOS PENDIENTES DE JACOBO El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, trae varios fierros en la lumbre con eso del financiamiento de su campaña a la presidencia nigropetense. El edil morenista reconoció que le dio a Lorenzo Menera la gerencia del Simas por un acuerdo establecido, ya que el político del PT le financió, en especie y con dinero, parte de su campaña. Pero Lorenzo no fue el único financiador, hay otro de mayor peso económico, de nombre Francisco Rodríguez Fuentes. “Paco” aparece cada mes en las oficinas de la concesionaria de autos de la familia de Jacobo para cobrar los abonos e intereses contraídos por el alcalde para ganar la elección. A diferencia de Menera, Francisco guarda un perfil bajo y es un próspero inversionista gasolinero, con negocios en Nuevo León y Tamaulipas. Y dicen que es de armas tomar...