Prefieren opositores a Fernando Rodríguez que a Tony Flores en el Congreso de Coahuila

Ante las constantes faltas del diputado del PT, Tony Flores, legisladores de oposición pidieron el regreso de su suplente, Fernando Rodríguez, aunque ahora sea de otro partido.

Y es que a pesar de ya no pertenecer al PT, el castañense Fernando Rodríguez puede sustituir al legislador local Antonio Flores, en caso de que éste decida ya no acudir al Congreso.

El diputado del PT acumula tres sesiones sin presentarse en Palacio Legislativo y al interior se especula que Tony perdió interés tras quedar fuera de los contratos de carbón en CFE.

Otros advirtieron notar en Flores Guerra una verdadera preocupación por promover su precampaña para el 2026, pues desea reelegirse en el cargo.

Su suplente, Fernando Rodríguez, renunció hace meses al Partido del Trabajo para fundar y dirigir el partido estatal México Avante.

Legisladores de oposición dijeron que el castañense es un político frontal y su presencia puede refrescar el ambiente legislativo, ya que no tiene impedimentos para suplir a Tony Flores.

“El derecho sigue a la persona, no al partido”, sentenció uno de los legisladores consultados.

HERMANOS ERARIO

Rémoras de un sistema político que se extingue, los hermanos Rubén y Álvaro Moreira encontraron refugio y protección en la actividad legislativa.

Rubén, desde su salida del Gobierno de Coahuila, envejece y se fosiliza con comodidad y nula actividad en favor de Coahuila en el Congreso de la Unión desde hace más de siete años.

La protección del fuero es su obsesivo y permanente objetivo ante las enemistades creadas y los pendientes políticos y pendientes administrativos por resolver.

Álvaro, su hermano, en caso de reelegirse superará los nueve años como legislador en el Congreso local sin alguna actividad digna de destacar.

Alvarito fue una pieza importante del PRI en las administraciones estatales, siendo sus hermanos gobernadores, pero a partir de Miguel Riquelme perdió el control y la operación política priista.

Rubén y Alvarito representan una dinastía política venida a menos que se niega a desaparecer y que cobra viejos favores para mantener a toda costa beneficios y prebendas.

ANDA RECIO

A toda marcha concluirá el legislador morenista Alberto Hurtado una serie de actividades sociales y de apoyo comunitario en Saltillo.

El representante popular sarapero trae mucha talacha por el lado sur de la ciudad y ya anunció que hoy el Mercadito del Bienestar se instalará en el fraccionamiento Lomas del Refugio.

Alberto aprovechará la visita para ofrecer también Rotoplas y bacheo, a bajo costo el primero y gratis cubrir los hoyancos en el pavimento.

Algo quiere...

LECTURAS OBLIGADAS

Oigan, pues resulta que el libro Diario de una transición histórica, escrito por la presidenta Claudia Sheinbaum, es todo un éxito y ya agotó su primera edición.

El diario rivaliza en ventas con el libro “No me pudiste matar”, del periodista Ciro Gómez Leyva, que según el autor también agotó la primera edición.

Da gusto saber que los mexicanos ya se interesan por temas trascendentales y no solo por el libro vaquero, Kalimán y Marcial Lafuente Estefanía.

Ahí la llevamos...

LA PREGUNTA DE HOY

¿Fue o no fue la senadora Cecilia Guadiana al primer informe de actividades de la diputada federal Cintia Cuevas?