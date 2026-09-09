Presidenta, ¿para qué ocuparse del PRIAN?

La arenga a la unidad –de los suyos, no de los mexicanos– en la parte final de su segundo informe de gobierno deja en claro sus prioridades.

La máxima dice que cuando tus enemigos están en el error, déjalos, no te ocupes de ellos. Además, no es propio que la Presidenta la haga de dirigente de los suyos, menos en lo que se supone es un informe de gobierno. Tal actitud no es novedad y así continuará, porque la prioridad ha sido, es y será la sobrevivencia del régimen morenista.

Si es cierto lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum , que el PRI y el PAN no llegan a dos dígitos cada uno, ¿para qué ocuparse de ellos? Si es cierto que la visita del expresidente Vicente Fox al Revolucionario Institucional y a su cúpula es una claudicación, ¿para qué ocuparse de ellos?

Las razones de la Presidenta para enfocarse en los opositores son varias. La primera y más relevante es que entiende que la suma del PAN con el PRI puede significarle a Morena la derrota en varios estados no gobernados por esos partidos: Campeche, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, entre otros. En política no hay enemigo menor, y menos cuando se acompaña de soberbia. Hace bien Sheinbaum en ocuparse del PRIAN.

No sólo razones electorales movieron a la Presidenta en su embestida al PRIAN. También son políticas y, especialmente, la necesidad de unificar a su coalición ante los serios problemas que enfrenta. Las dificultades son múltiples y ninguna es menor, por lo que es crucial construir un enemigo que unifique y permita superar las diferencias –las que resultan de la selección de candidatos– o las reservas de los duros hacia ella.

El escenario ha ido cambiando dramáticamente para el régimen desde la elección presidencial. Prácticamente en todos los planos y más allá de los números sobre el acuerdo presidencial, Morena como gobierno está reprobado y nada en el horizonte podría abonar en su beneficio. El abandono de los “abrazos, no balazos” no puede ser aprovechado porque enoja al líder moral y despierta inquietud en muchos conspicuos morenistas. En todos los planos hay deterioro: economía, relación con Estados Unidos, educación, salud o seguridad.

En la percepción pública, Morena gobierna mal y peor en el ámbito local y municipal. La mayor debilidad se deriva de la corrupción, que se ha desbordado y deja ver muy mal a la presidenta Sheinbaum cuando la ignora o hace de la impunidad una política de Estado.

Dante Delgado observa con beneplácito la carga presidencial contra el PRIAN, se asume beneficiario y considera que, sin mayor esfuerzo, alguien le hace la tarea. La lucha del régimen contra los azules y tricolores es la misma que la de él; desde la elección de gobernador en el Estado de México resulta evidente su condición de asociado del obradorismo. Sin embargo, Movimiento Ciudadano tiene que competir y casi siempre su adversario en territorio es Morena. El colaboracionismo de Dante impide que MC pueda apreciarse como una opción opositora al orden de cosas y eso, al momento de los votos, por la polarización existente, es lo que más cuenta.

AMLO ganó al PAN y al PRD porque se le apreció como la oposición más creíble y consistente. Por ello, MC requiere ser opositor de quien gobierna, no de quienes se oponen.

Sheinbaum entiende que debe hacer todo para tener el mejor resultado posible. No sólo se trata de partidos; el liderazgo sobre los suyos está de por medio. No hay gobernante, por popular que sea, que pueda resistir una derrota electoral en la intermedia. El régimen está decidido a todo y la postura de la mandataria es un mensaje de guerra: abatir a la oposición, objetivo difícil si se considera que la constante histórica del México democrático es la disminución del respaldo electoral del presidente en la elección intermedia.