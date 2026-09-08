Sonora: Incierto segundo aire de Luis Donaldo

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Opinión
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    Sonora: Incierto segundo aire de Luis Donaldo
    Colosio al momento es la mejor opción opositora hacia 2030. No es fácil, pero ha aprendido y madurado. CUARTOSCURO

A Dante Delgado le conviene que Luis Donaldo sea candidato en Sonora

Lo mejor de la oposición en la réplica al segundo informe presidencial fue el mensaje de Colosio Riojas en el Congreso. ¿Qué hubiera dado Andrés Manuel para que su hijo tuviera el carisma y oficio de él, del finado Luis Donaldo Colosio Murrieta? No fue el único discurso, pero sí el mejor. Después de alzas y bajas, el senador revela que está en un buen momento, quizás el mejor. Tiene tamaño para verse como opción en 2030. El partido no le ayuda mucho, menos la intriga del frívolo gobernador de Nuevo León, Samuel García, decidido a cerrarle la puerta en el Estado y en 2030.

El problema y riesgo mayor viene de Dante Delgado, quien fuera diputado en la LIII Legislatura junto con Colosio Murrieta, cuando era presidente Miguel de la Madrid. No fueron próximos. Dante ha dado muestra de singular habilidad política y, en su momento, cercano a figuras de relieve como Fernando Solana o Fernando Gutiérrez Barrios. Patricio Chirinos, gobernador de Veracruz, y su secretario de Gobierno, Miguel Ángel Yunes, le persiguieron y llevaron a la cárcel. Sobrevivió y formó Convergencia, que con el tiempo cambió de nombre para ser Movimiento Ciudadano, fuerza política mayoritaria en Jalisco y Nuevo León.

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La aspiración de Dante es hacer de Movimiento Ciudadano la segunda fuerza política. El camino de él no es ser oposición a Morena, sino ser oposición de la oposición. Siendo un político veterano y de la vieja escuela, viste a su partido como una opción diferenciada y con cara falsa de política renovada. Samuel García, Colosio y Álvarez Máynez, y algunos más, le han servido en dicho propósito, pero en MC él manda, con concesiones regionalizadas importantes.

Dante Delgado requiere darle mayor horizontalidad a MC. En las próximas elecciones, el desafío es mantener el gobierno en Nuevo León y ganar Campeche con Eliseo Fernández, al tiempo que busca cobrar mayor presencia donde se pueda, así sea Baja California en acuerdo con el exgobernador Jaime Bonilla, y, para el caso concreto, apuntalar a Luis Donaldo como candidato a gobernador en Sonora, a pesar de que toda su formación política y trayectoria ha sido en Nuevo León, donde ha sido diputado local, presidente municipal y ahora senador.

A Dante Delgado le conviene que Luis Donaldo sea candidato en Sonora. Morena tiene fortaleza en el Estado y el gobernador Alfonso Durazo hará todo para que su partido sea ratificado en las urnas, cuestión de supervivencia. Además, el PAN cuenta con un prospecto muy competitivo y con posibilidades de triunfo, Antonio Astiazarán, que podría sumar a lo que queda del PRI, que en Sonora no es poco.

Colosio al momento es la mejor opción opositora hacia 2030. No es fácil, pero ha aprendido y madurado. Tiene una buena formación política. Su postura en defensa de Grecia Quiroz, la viuda de Carlos Manzo y alcaldesa de Uruapan, muestra carácter y sensibilidad en asuntos fundamentales para la oposición. La postura de Álvarez Máynez en el mismo sentido tiene un fuerte tufo de oportunismo, no el de Luis Donaldo por sentidas razones personales.

Alfonso Durazo, al incordiar a Luis Donaldo, le ha hecho un gran favor. El gobernador, en su momento próximo a Colosio Murrieta, deja en claro dónde están sus prioridades y confirma que su origen es destino: la traición. Por su parte, Samuel García y Dante representan su mayor amenaza.

De Luis Donaldo se ha dicho ser víctima de sus próximos por una suerte de candidez, que en política suele representar un muy elevado costo. Más que errores propios, que los hubo, Samuel García, gobernador, hizo mucho para impedir una buena gestión como presidente municipal de Monterrey. Álvarez Máynez también se ha servido de él y ahora, en este último episodio, Dante Delgado está decidido a aprovechar el nombre para acrecentar los votos de MC en un estado de mediano peso electoral, aunque eso signifique la pérdida del mejor activo en la lejana prospectiva sucesoria presidencial. Así es porque a futuro las prioridades de Dante están con Samuel García o con otro candidato que le acomode.

En el segundo aire de Luis Donaldo, el reto es plantarle cara a quienes pretenden utilizarle, así como mantener vigencia y eventualmente la candidatura presidencial en 2030, con o sin Dante, con o sin Movimiento Ciudadano. Después de todo, la oposición en su conjunto carece de figuras nacionales.

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Federico Berrueto Pruneda

Federico Berrueto Pruneda

Licenciado en Derecho Facultad de Jurisprudencia UAC. Maestría y Estudios de Doctorado en Gobierno por la Universidad de Essex, Inglaterra.

Ha sido Catedrático en el ITAM; en el ITESM; en el CIDE; y en la Universidad Anáhuac.

En 1997 a 2000 titular de la Asesoría Política en la Presidencia del doctor Ernesto Zedillo.

Desde 2005 director general del Gabinete de Comunicación Estratégica

Columnista Juego de Espejos en Milenio Diario, Bloomberg-El Financiero y en SDP Noticias, Código Libre y en la Revista Peninsular. Coautor de varios textos en materia electoral y estudios históricos.

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