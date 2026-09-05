Prometen morenistas no abuchear a Manolo Jiménez en informe de Claudia Sheinbaum

Sheinbaum Pardo estará en Saltillo, este domingo, para rendir en el Parque Las Maravillas, su informe regional de actividades ante miles de ciudadanos y simpatizantes de la 4T.

Un principio de acuerdo entre las diferentes tribus de Morena, estableció respetar al gobernador Manolo Jiménez, durante el segundo informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el evento, el gobernador Manolo Jiménez, de filiación priista, estará presente como anfitrión e invitado especial de la mandataria nacional.

Tradicionalmente, las huestes morenistas se envalentonan y aprovechan el anonimato para agredir verbalmente al gobernante estatal, como ocurrió recientemente en Durango.

En esta ocasión, los liderazgos de los distintos grupos de Morena en Coahuila evitarán los abucheos para que la presidenta no les llame la atención y los ponga en vergüenza públicamente.

Trascendió que la representación de Bienestar Coahuila no se vio muy convencida del trato, por lo que no se descarta que se incumpla con el compromiso.

Veremos y diremos...

NI CÓMO AYUDARLE

El legislador morenista, Antonio Attolini, reaccionó ayer a la información publicada en este espacio sobre el ex secretario del Ayuntamiento de Torreón, Pepe Ganem.

Según fuentes cercanas, Pepe ya no puede pasar a Estados Unidos, pues le fue revocada la visa y además de que, afirman, enfrenta problemas con sus cuentas bancarias, vía la UIF federal.

El diputado de la 4T se pronunció al respecto y dijo que Ganem es un delincuente de cuello blanco, coludido con ambiciosos vulgares del círculo personal del ex alcalde Román Cepeda.

Attolini Murra denunció que José ejerció el poder enfrente de todos, desde la Secretaría del Ayuntamiento, para robar, mentir y saquear Simas con total impunidad.

Duras palabras, pero hoy en día no hay quien las pueda y quiera rebatir...

MANTAS RECORDATORIAS

Ex trabajadores y obreros de AHMSA aprovecharán la visita a Saltillo de la presidenta Claudia Sheinbaum para recordarle su promesa de apoyarlos con la liquidación laboral.

Julián Torres Ávalos, vocero de los ex obreros, señaló que una comisión de trabajadores acudirá a la sede del informe de gobierno para desplegar mantas sobre la problemática que enfrentan.

Añadió que no buscarán entregar a Sheinbaum Pardo ningún pliego petitorio ni tampoco le pedirán los reciba en Palacio Nacional.

El representante obrero enfatizó que el objetivo real de su asistencia al informe es visibilizar ante la presidenta el incumplimiento federal de las promesas y compromisos de apoyo a Monclova.

Veremos y diremos...

TOBILLERAS ROSAS

En buen camino se encuentran las negociaciones judiciales de los abogados de la ex alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, para que se le instale un brazalete electrónico y pueda salir de la cárcel.

Por esa razón, la ex edil muzquense y el dirigente estatal del PT, Ricardo Mejía Berdeja, iniciaron una campaña en redes sociales para denunciar que Tania es víctima de un secuestro de estado.

¡Pamplinas! Tania está presa por la comisión de varios delitos de corrupción durante su administración municipal en el pueblo mágico.

Y eso quedó acreditado ante la Secretaría de Gobernación, a cargo de Rosa Icela Rodríguez que, de primera mano, comprobó los actos de delincuencia de Flores Guerra.

Tania va a salir a su casa con un brazalete en el tobillo, pero el caso continuará y no es el único que enfrenta...