Pepe Ganem en la mira de los Estados Unidos y de la UIF

Las desgracias nunca llegan solas, y esa premisa parece confirmarse con lo ocurrido al exsecretario del ayuntamiento de Torreón, Pepe Ganem y a su cónyuge. Apenas hace días, Martha Rodríguez, esposa de Ganem, fue retirada de la titularidad del Centro de Justicia Municipal en Torreón, y ahora Pepe, afirman, se quedó sin visa estadounidense. Y es que ayer se filtró como reguero de pólvora, en los pasillos de la alcaldía torreonense, que las autoridades de Estados Unidos retiraron la visa al joven político lagunero por razones aún desconocidas.

El tema es delicado, sobre todo, porque semanas antes, se supo que las cuentas bancarias de José, fueron inmovilizadas por las Unidad de Inteligencia Financiera federal. Ahora se teme que los hijos del exalcalde, Román Alberto Cepeda, puedan correr con la misma suerte, pues eran los principales protectores y socios de Pepe, antes de que Román falleciera. La gran pregunta es si la oportuna salida de Martha Rodríguez Romero del Centro de Justicia se dio porque el alcalde Miguel Riquelme ¿tuvo acceso a información privilegiada de Estados Unidos? NO SE VA La dirigente sindical de la Sección 38 de maestros, Isela Licerio confirmó que la elección para renovar al Comité magisterial, se aplazó, por indicaciones del líder nacional, Alfonso Cepeda Salas. Licerio Luevano, manifestó estar muy contenta del aplazamiento, porque así tendrá mas tiempo para concluir sus proyectos sindicales.

La líder sindical, instó a los maestros que ya se están moviendo entre la clase magisterial, para pedirles su apoyo, a que dejen de hacerlo, pues no son tiempos de campaña. “Hay que esperar los tiempos, hay que esperar la convocatoria, porque el periodo se aplaza hasta nuevo aviso”, sentenció. MISTERIOSO MENSAJE Acuciosos estudiosos del lenguaje político comarcano, advirtieron señales subliminales, en las recientes declaraciones del dirigente estatal del PRI, Don Carlos Robles Lostanau. Según medios informativos de la entidad, el dirigente político declaró hace unos días, que el PRI va por “carro completo”, en la elección a las 38 alcaldías en Coahuila.

Pero resulta que, en el 2027, también se juegan diputaciones federales, y la promesa de don Carlos, aplica solo para alcaldías. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá?, diría Raphael... LA VERDAD DE FERNANDO Eran tiempos de cercanía con Ricardo Mejía Berdeja, en su breve paso por Morena, y su amigo, Fernando Rodríguez, se pavoneaba y presumía de que el acapulqueño le debía la vida.

En cada charla que sosteníamos, Fernando sacaba el tema, y se ufanaba, de que mucho tiempo mantuvo a Mejía Berdeja, al que, dijo, le dió comida, dinero, abrigo, y trabajo. “Cuando Raúl Sifuentes perdió la candidatura a gobernador, Ricardo llegó a mi casa en Castaños, a pedirme trabajo y se lo di en mi despacho, le maté el hambre y la necesidad”, narraba. Nunca le creí, como tampoco lo hice, cuando el ahora líder del partido, México Avante, aseguraba que Ricardo era un mal abogado litigante. Hoy, comienzo a creer que el también llamado, “Demonio de Tasmania”, decía la verdad, en torno a la capacidad jurídica del líder estatal del Partido del Trabajo. Con la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, en la cárcel y con Tony Flores fuera del congreso del congreso local, tras perder la curul, con su suplente Fernando Rodríguez ya me convencí.

Los resultados hablan por sí solos, y Ricardo parece tener de buen asesor jurídico lo que Fernando de asertivo político. ADOPCIÓN CARRETONERA En un acto de conmiseración, el alcalde de Torreón, adoptó ayer a un burrito, llamado “Panchito”, durante el programa “De la Herradura al motor”, en la que jubilaron 37 equinos y asnos. Riquelme Solís se decantó por el viejo asno, y dijo que su dueño anterior podrá visitarlo en su nuevo hogar, para que vea lo bien que lo tratan.