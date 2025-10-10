Ruega PAN Coahuila a MC por alianza en elección del 2026

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, reconoció que a nivel de Coahuila existen charlas con el PAN con miras a una posible alianza electoral en 2026.

En entrevista con Azucena Uresti, el líder emecista, aclaró que la dirigencia panista estatal invitó a los representantes locales de MC a ir en alianza en la elección de diputados locales.

Sin embargo, enfatizó que, por el momento, en Movimiento Ciudadano se mantienen con la intención de ir solos en las próximas elecciones a diputados, a las gubernaturas y alcaldías.

“No quiero ser arrogante, ni hacer parecer que el PAN nos está rogando para ser aliados, por eso prefiero dejarlo así, lo que sí digo es que cometieron un grave error al aliarse con el PRI”, adujo.

SE SUMAN A OMAR

Legisladores de Morena se sumaron al reconocimiento del secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, al Gobierno de Coahuila, por la profesionalización y el fortalecimiento policial.

El diputado local Antonio Attolini dijo que la capacidad de investigación y de prevención del delito han hecho de Coahuila un estado libre de violencia homicida.

“Los resultados mandan, y por eso no es difícil suponer la razón por la que el secretario Omar García Harfuch se siente cómodo trabajando con el fiscal Federico Fernández”, señaló.

El legislador saltillense Alberto Hurtado destacó que lo dicho por García Harfuch en favor de la policía estatal de Coahuila es un digno reconocimiento al esfuerzo y la labor que ésta realiza.

“Doy también mi amplio reconocimiento a los frutos del trabajo que realizan todas las corporaciones policiacas del estado”, manifestó el político sarapero.

Por cierto, y ya en temas partidarios, Alberto Hurtado confirmó que asistirá hoy en Torreón al primer informe de actividades del senador Luis Fernando Salazar.

MADRUGUETE MORENISTA

Morena dará el martes próximo en el Congreso de la Unión un madruguete a la Ley de Amparo, para que el gobierno sea más autoritario y absolutista, alertó el diputado federal Jericó Abramo.

Abramo Masso advirtió que la nueva ley va a reducir las garantías de la ciudadanía ante los abusos de poder desde el gobierno federal.

El legislador saltillense indicó que, por ello, es necesario generar equilibrios parlamentarios para evitar excesos como los cometidos por Morena en la Cámara de Diputados.

Veremos y diremos...

LAS DUDAS DE ALE

Anda fuerte el run run de que la regidora saltillense, Alejandra Salazar, analiza retirar la denuncia penal que interpuso en contra de la senadora Cecilia Guadiana por desvío de recursos.

Como se recordará, Ale Salazar denunció en febrero pasado a la senadora por promoción personal en las oficinas centrales de la delegación del Bienestar en Saltillo, Coahuila.

De Buena Fuente preguntó ayer a la funcionaria municipal su opinión sobre este trascendido, pero dijo que le parecía un asunto intrascendente, sin aceptar o negar el retiro de la demanda.

“Me hace ruido la petición, lo que gustes cuestionarme sobre mi trabajo en la regiduría estoy a tus órdenes”, aclaró.

Fuentes cercanas a Alejandra le reconocen su pureza ideológica y advierten que le cuesta mucho trabajo condescender con las contradicciones políticas al interior de la 4T.

PRIMEROS PASOS

En rehabilitación física se mantiene la diputada local Edna Dávalos, luego de la fractura de rodilla izquierda que sufrió hace algunos días.

Edna posteó un video en el que aparece dando algunos pasos con un aparato ortopédico de apoyo, mientras toma con humor la dificultad para avanzar.

“No me vayan a salir las pompas como a Hugo Dávila”, se escucha en un momento de la divertida grabación.