Saltillo, adiós al Pueblo Grande

Excelente, se puede decir que ha sido el desempeño del alcalde de Saltillo, Javier Díaz, durante su primer año de gobierno.

La capital coahuilense se ha mostrado como una ciudad con altas expectativas de desarrollo económico, turístico, cultural y deportivo.

En este 2025, se advierten marcadas diferencias en el trabajo de Javier con su antecesor, Chema Fraustro, que dejó una ciudad estancada en el tiempo con graves atrasos y sin dinamismo.

Saltillo comienza a dejar de ser un pueblo grande, como se le conoce en algunas partes del país, para empoderarse como una urbe atractiva para vivir e invertir.

Y Javier tiene mucho que ver en esta nueva etapa que, sin ganas de entrar en pugnas regionalistas, supera ya a Torreón en cuanto a promoción empresarial y calidad de vida.

En espera

Para aquellos que se alegraron con la posible llegada de Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal a Torreón, durante el Mundial de Fútbol 2026 hay malas noticias.

La selección lusa perdió hace unos días, 2 a 0 contra Irlanda, y desaprovechó la oportunidad de calificar a la justa mundialista.

Ahora, Cristiano Ronaldo deberá esperar al partido contra Armenia, que ya se encuentra eliminada, para ganar y pasar directamente al Mundial de Fútbol en EE. UU., México y Canadá.

La selección portuguesa, según declaraciones de directivos del club Santos, explora la posibilidad de entrenar en Torreón, antes y durante el torneo mundialista.

Veremos y diremos...

La marcha de hoy

Coahuila ha sido históricamente un estado apático en asuntos de marchas y manifestaciones ciudadanas por cosas de política.

Que yo recuerde, grandes marchas han ocurrido en Saltillo, con Memo Anaya y Ricardo Mejía Berdeja, como candidatos opositores al gobierno de Coahuila.

De ahí en fuera, párele de contar, así es que hoy será un buen día para conocer si ya hubo una evolución en la sociedad coahuilteca, con la marcha en honor al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

En Monclova, la cita es a las 18:00 horas en el Rallador de Queso, en el bulevar Madero, en tanto, en Torreón, el sitio de reunión es en la fuente del Pensador, a las 10 de la mañana.

Si se anima a ir, lleve sombrero y ropa blanca...

Gasolinera en problemas

Una gasolinera de Cotsco Gas en Torreón es objeto de análisis en la columna En primera fila del periódico El Financiero.

Atzayaelh Torres da cuenta de que la citada expendedora de gasolina ha detonado manifestaciones de grupos empresariales y sectores sociales.

Según en primera fila, las quejas obedecen a presuntos actos de corrupción y de mala calidad del combustible que ahí se expende.

La gasolinera se encuentra ubicada en la carretera Torreón-San Pedro de las Colonias, en las fracciones 4,5, y 7 del Ejido La Unión

Delicado asunto...

Epicentro turístico

Treinta eventos turísticos, deportivos y profesionales de impacto nacional se llevan a cabo este noviembre en la ciudad de Torreón.

Entre estas presentaciones destacan Del Norte Fly Fest, el Open Raquetball y el II Simposium Nacional de Optometría.

Del Norte inició ayer y concluirá mañana, y es el evento profesional de aeromodelismo más importante de México, y cuenta con una asistencia de más de 500 pilotos de aviones a escala.

El domingo, en Puerto Noas, se presenta la cuarta edición del Sotol Fest, que busca impulsar la identidad del destilado coahuilense.

Del 26 al 30 de noviembre, Torreón será sede del torneo GBS Open de Ráquetbol, que reúne a los mejores deportistas a nivel internacional, y que se efectuará en el Club San Isidro.

El Simposium de Patología ocular será el 28 de noviembre y es organizado por la AMFECCO y el Colegio Lagunero de Optometría, en el hotel Crown Plaza.