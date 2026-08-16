Saltillo: El Cabildo y el nombre de las calles

El Cabildo es el órgano colegiado donde se delibera y se toman decisiones fundamentales para la vida de una comunidad. El artículo 115 constitucional reconoce al municipio como base de la organización política y administrativa de los estados y le atribuye responsabilidades que inciden directamente en la vida cotidiana: servicios públicos, desarrollo urbano, infraestructura, seguridad, patrimonio, reglamentación y administración de recursos, entre otras.

Hay instituciones de las que hablamos mucho y entendemos poco. El Cabildo municipal es una de ellas. Sabemos quién es el alcalde, hemos oído hablar de algunos regidores; escuchamos sobre sesiones y acuerdos, pero pocas veces nos hacemos una pregunta elemental: ¿qué es lo que debe hacer realmente este órgano?

En otras palabras, el municipio es el gobierno más cercano al ciudadano. Cuando falta alumbrado, cuando una calle se encuentra destruida, cuando se autoriza un nuevo desarrollo urbano, cuando se decide una obra o se aprueba un presupuesto, las decisiones municipales dejan de ser abstractas y se convierten en parte de nuestra vida cotidiana. Por eso el Cabildo debería asumir una responsabilidad mucho mayor de la que habitualmente le atribuimos.

Su trabajo es informarse sobre lo que real y objetivamente requiere la comunidad que le conforma. Una cosa es lo que la sociedad en cuestión necesita y otra lo que los regidores piensan que quiere. Por tanto, los regidores deben tener una sensibilidad muy alta para poder analizar, deliberar, vigilar y tomar las mejores decisiones, que es el centro de su responsabilidad. Si esto no sucede, el Cabildo corre el riesgo de convertirse en una escenografía democrática.

Primero, porque un Cabildo administra recursos públicos, pero gobernar no significa solamente hacer que las cuentas cuadren. Cada presupuesto implica prioridades. Cada obra significa elegir una necesidad sobre otra. Cada decisión sobre desarrollo urbano modifica oportunidades y condiciones de vida. Por eso una decisión municipal debería superar al menos cuatro preguntas: ¿Es legal? ¿Es financieramente responsable? ¿Es socialmente conveniente? ¿Es éticamente justificable? Una buena administración pública necesita números, pero también requiere principios. Eso no pasa cuando se sirve a intereses personales, de grupo o de partido.

No se trata de exigir que todos sean abogados, economistas o urbanistas. Una ciudad necesita diversidad de conocimientos y experiencias. Pero sí deberíamos exigir algo elemental: capacidad y disposición para estudiar antes de decidir. Aquí aparece una diferencia que pocas veces queremos discutir: una cosa es cumplir los requisitos legales para ocupar un cargo y otra estar preparado para ejercerlo responsablemente.

El perfil ideal de un regidor debería combinar conocimiento de la realidad del municipio, capacidad de análisis, formación ética, sensibilidad social y preparación para la toma de decisiones públicas; aunque legalmente los requisitos académicos dependen de cada entidad y no necesariamente se exige una licenciatura, sería deseable que contara al menos con estudios universitarios, preferentemente en áreas como Derecho, Administración Pública, Economía, Finanzas, Urbanismo, Ingeniería, Ciencias Sociales, Educación o disciplinas afines, complementados con conocimientos en legislación municipal, presupuesto, políticas públicas y participación ciudadana.

Su trabajo consiste fundamentalmente en estudiar las propuestas, participar en las comisiones, deliberar y votar los asuntos del Ayuntamiento, aprobar reglamentos, presupuestos, obras y políticas municipales dentro de sus competencias, representar las necesidades de la ciudadanía y vigilar la actuación de la administración pública; en síntesis, un buen regidor no debería ser un simple acompañante del alcalde, sino un representante ciudadano capaz de cuestionar, argumentar, decidir y rendir cuentas.

¿Los regidores actuales cuentan con esos perfiles? ¿Usted los conoce?

En ese sentido, la democracia municipal necesita dos actores que se vigilen mutuamente: un Cabildo que rinda cuentas y una sociedad que las exija. Porque un gobierno sin supervisión ciudadana puede encerrarse en sí mismo; pero una sociedad que nunca participa termina dejando las decisiones públicas en manos de unos cuantos. Eso fue lo que pasó esta semana, la controversia en redes y en medios sobre el tema: ponerle nombre a una calle. Asunto aparentemente menor, pero que evidencia la participación activa de la ciudadanía y de quien la representa en la estructura municipal.