Se puede decir... Que las corcholatas se burlan del “pueblo”

Pero no se puede decir... Que gastan lo que no es de “ellas”. Desde que se lanzaron a las calles de México con sus carísimas campañas y sobre todo adelantadísimas, derraman millones de pesos sin ton ni son, dinero que no les pertenece, y que sale de los bolsillos de todos los mexicanos, pero de eso, no tiene la culpa el indio, sino del que lo hace compadre, y de todo esto solo es el principio, porque todavía falta el gastazo del que resulte candidato, ahí se hará la madre de todos los derroches, como jamás se ha hecho, que dejará a la ciudadanía, con el “Jesús” en la boca.