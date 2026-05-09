Sheinbaum, entre la espada y... la otra espada

Fuentes familiarizadas con lo que ocurre en los cuartos de situación gubernamentales frente al reclamo de la administración Trump en el caso de Rubén Rocha y nueve colaboradores cercanos, alertan sobre la inexistencia de un canal eficaz con Washington, no sólo por lo que toca a la propia Casa Blanca, sino a sus departamentos de Estado y de Justicia, por no mencionar al Congreso.

La reacción del gobierno de Sheinbaum a la presión política y judicial de Estados Unidos ha desperdiciado oportunidades para ganar tiempo, con errores tácticos costosos. Se detectan dos áreas de enorme debilidad: los equipos jurídicos de Palacio y de la Cancillería, y la inclinación desde enclaves del régimen hacia dinámicas de alto riesgo, particularmente en el partido oficial, Morena.

El pasado lunes 4, Palacio realizó un movimiento que dejó de lado al primer filtro que el acuerdo de extradición binacional deposita, no en la Presidencia, tampoco en la Fiscalía General de la República, sino en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En una bofetada al nuevo canciller Roberto Velasco y su equipo (en concreto a su director general Jurídico, Jorge Alberto Martínez Valdés), se decidió que la consejera jurídica de Palacio, la recién llegada Luisa María Alcalde, explicara -lo que logró a medias- las importantes diferencias existentes entre los sucesivos tipos de solicitud que acompañan un proceso de extradición, que implican diversas dosis de apremio y, por ello, permiten un margen de maniobra que en este caso no ha sido aprovechado.

El episodio confirma que ha resultado del todo insuficiente en el manejo de esta crisis la atribuida sagacidad de Velasco Álvarez. Mucho menos puede decirse del saliente embajador en la capital norteamericana, Esteban Moctezuma, cuya remoción había intentado Sheinbaum Pardo desde un año atrás. Una invitación al respecto para el exsecretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, fue eventualmente declinada. La designación del próximo embajador, Roberto Lazzeri -un financiero experto en comercio, promovido por la influyente asesora presidencial Altagracia Gómez-, buscó en su momento apuntalar la cada vez más incierta negociación del T-MEC y significar una cuña para Marcelo Ebrard, titular de Economía.

Pero en apenas unas semanas irrumpió un complejo escenario. En el momento más delicado de la relación binacional en la historia moderna del país, la presidenta Sheinbaum decidió echarse a la espalda el peso de su estrategia. Pero en la retaguardia parece que se abre otro frente.

La lideresa de Morena, Ariadna Montiel, cedió parte de su mensaje inaugural a los sectores radicales del régimen con una defensa a ultranza del castrismo cubano. Nadie deberá sorprenderse cuando este inoportuno gesto atraiga lecturas tremendistas de los halcones en Washington.