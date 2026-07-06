T-MEC agónico y otras pesadillas

De acuerdo con reportes de entidades y voces especializadas, existe ya un alto grado de incertidumbre sobre inversiones, nacionales y extranjeras, ante posibles nuevas reglas en materia de aranceles, bajo crecimiento de la economía mexicana y debilidad de las endeudadas finanzas públicas. Todo ello limitará los urgentes incentivos al crecimiento del mercado interno, como lograr mayor productividad y competitividad -incluido el combate a nuestros numerosos monopolios. El conjunto de lo anterior hará que la diversificación comercial hacia Europa, por ejemplo, no vaya más allá de actos simbólicos.

El gobierno de Donald Trump ha determinado extinguir los 13 acuerdos de libre comercio que sostenía con países y regiones del mundo. El pasado miércoles decidió que el T-MEC con México y Canadá caminará en la misma procesión fúnebre, aunque más pausadamente. Los desafíos resultantes atraerán riesgos de una crisis en la economía nacional de dimensiones no conocidas en décadas.

La actitud de los inversionistas internacionales exhibe cifras positivas, pero dependientes de reinversiones, sin que representen más empleos o mayor producción de mercancías o servicios. Al frente externo le preocupa la inseguridad y la corrupción vigentes aquí. Las inversiones nacionales se hallan estancadas, en espera también de señales, y tienen inquietudes adicionales, como la reforma al Poder Judicial y el presunto activismo recaudatorio del SAT.

Entrevistas ofrecidas antes y después del anuncio del día 30 por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard -responsable de las negociaciones comerciales-, dejaron en claro que el sombrío panorama rebasa el espectro del T-MEC, para imponer lo que el funcionario ha llamado una “negociación sistémica”, dominada por la geopolítica y, en los hechos, por el fin de la ola globalizadora iniciada en los 90. Ello traerá desde Washington no sólo aranceles sino otras medidas proteccionistas orientadas a reducir el superávit de más de 121 mil millones de dólares en nuestra balanza comercial común.

Ebrard Casaubon ha dedicado los días recientes a una operación para atenuar la caída de expectativas entre empresarios ansiosos ante los oscuros nubarrones, en particular los que podrían experimentar impactos más inmediatos, como el sector automotriz, o que prevean la remoción de nichos del mercado estadounidense, del que depende 83% de nuestras exportaciones.

Deben esperarse también presiones contra nuestro comercio con Asia, China incluida, en varios campos, como semiconductores, Inteligencia Artificial y las llamadas “tierras raras”, indispensables para fabricar desde teléfonos celulares hasta armamento. Habría que dar por muerto el proyecto para extraer litio encomendado a una compañía china en el norte de Sonora, por impulso de la administración López Obrador y el gobierno local del morenista Alfonso Durazo.

A la luz de este contexto, es inocultable el poder adicional que cobra el gobierno Trump en un momento de especial vulnerabilidad para México -al lado de muchos otros países. Ni la agenda proteccionista ni esa enorme cuota de poder agregada podrían registrar ajustes mayores tras las elecciones intermedias de noviembre en Estados Unidos. Y tampoco, en automático, una vez que el propio Trump deje el poder, en 2028.