Tipología contemporánea

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LOS IDOS Y LOS ADOS

Se podría descubrir un trío de dúos.

Una trilogía de parejas contrastantes. Son tipos presentes en ámbitos eclesiales, políticos, profesionales, empresariales, laborales, educativos y familiares.

https://vanguardia.com.mx/opinion/un-verbo-de-dificil-conjugacion-FG23341136

Los reprimidos y los acelerados.

Los presumidos y los acomplejados.

Los divididos y los conformistas.

REPRESIÓN Y ACELERACIÓN

Represión es lo contrario de sublimación.

El reprimido contiene todo impulso, amordaza todo desahogo, contiene cualquier reacción, castiga cualquier contradicción.

El acelerado interrumpe, anticipa, adelanta vísperas. Madruga para amanecer. Quiere elección sin votación y nacimiento sin gestación. Quiere cosecha sin siembra y resultados sin esfuerzo.

PRESUNCIÓN Y COMPLEJO

El presumido es ajonjolí de todos los moles, punto de todas las íes, eje de cualquier giro, “selfie” de todas las fotos, personaje de todos los relatos, fantasma de todos los recuerdos y difunto de todos los funerales.

El acomplejado ama su peor versión. Si tiene una reata no laza sino se cuelga atándola a su pescuezo. Se siente pulga de todos los lomos, se traga todos sus gritos, esconde sus habilidades, no le tira a ningún pato volando y nunca corre a alcanzar transporte

DIVISIÓN Y CONFORMISMO

El dividido sueña desacuerdos. Inventa acusaciones. Derrama murmuraciones, agrupa disidentes. Le encanta lo alternativo y fomenta desviaciones. No cede para unir ni aporta para reforzar. Tacha el nosotros y subraya el ustedes para dividir.

El conformista tuerce lo legal con componenda.

Desmorona principios para conseguir mal fin. Abandona rectitudes para acomodar sus intereses. Rechaza lo saludable para contagiarse de lo enfermizo. Conserva etiquetas y corrompe contenidos.

ACCIÓN EFECTIVA Y EFICIENTE

Lo importante es la actitud.

Se vive habitualmente realizando acciones sin preparación y sin presencia.

No se practica una improvisación creativa sino negligente y mediocre, con poco acierto. Queda imprecisa la frontera entre un momento que termina y otro que se inicia. Se omite la pausa intelectual y espiritual que precise objetivos y limpie intenciones, al mismo tiempo que pide aprovechar inspiraciones y hacer ofrenda.

No se construye, algunas veces, la actitud con un pensamiento diligente y sensato. Lo sabio es que la voz interior sea protagonista indispensable, hablándose el alma a sí misma para saber recibir, aprovechar y agradecer el don de la gracia para el momento que puede ser ungido.

https://vanguardia.com.mx/opinion/futurizando-el-presente-EL23284404

Esa tipología contemporánea no es solo para juzgar a los demás sino para que cada uno pueda encontrarse como tipo incluido y rectificar.

TÉ CON FE

-¿Cómo afrontar lo dificultoso?

-Bueno. Muchos llaman difícil a lo valioso.

Pero, en realidad; todas las cosas son posibles para el que cree. Son menos difíciles para el que espera.

Y son más fáciles y gozosas para el que ama...

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Luferni

Luferni

El autor de Claraboya, quien ha escrito para Vanguardia desde hace más de 25 años, intenta apegarse a la definición de esa palabra para tratar de ser una luz que se filtra en los asuntos diarios de la comunidad local, nacional y del mundo. Escrita por Luferni, que no es un seudónimo sino un acróstico, esta colaboración forma ya parte del sello y estilo de este medio de comunicación.

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