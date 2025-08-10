Torreón: El horror como mensaje... debajo del puente Solidaridad

La necromáquina, concepto de la investigadora Rossana Reguillo, representa una forma de violencia que va más allá de matar: es un dispositivo simbólico, público, que busca imponer un miedo profundo. Este concepto explica no sólo el acto de matar, sino cómo ese acto se convierte en un lenguaje –una manera de transmitir poder, terror e influencia–, más allá de la utilidad o el objetivo específico del crimen. El propósito de la necromáquina, pues, no es sólo eliminar cuerpos, sino enviar un mensaje. El horror como categoría.

Cito este concepto a propósito de la noticia del hallazgo de una cabeza humana debajo del puente Solidaridad que une a Gómez Palacio, Durango, y Torreón, Coahuila. Una de esas noticias que eran comunes hace 15 años.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Reparación a sobrevivientes de El Pinabete, un asunto de memoria y no repetición

Hoy volvemos a tener un encabezado de este tipo, aunque pareciera que sin haber cimbrado como en otro momento. Sin embargo, los hechos ocurrieron a plena luz del día, en un sitio transitado continuamente y a menos de 300 metros de dos retenes: el de la Puerta Amarilla del lado de Coahuila, y el que está del lado de Durango, frente a una empresa lechera.

Y por eso, a propósito del concepto de Reguillo, es pertinente cuestionar los hechos, pues hubo una clara intención en dejar el resto (además dentro de una tina tapada con una sábana) en los límites de ambos estados, a la mitad de los retenes y a mitad del día. Además, el hallazgo se dio gracias a una llamada anónima que entró al sistema de emergencias en Torreón: se quería que se encontrara, es decir, se quería que se supiera el mensaje.

Y no se trata de comenzar a especular, pero tampoco se puede minimizar; se hizo hace años y todos conocimos lo que pasó. El horror es un mensaje.

Hasta ahora, las autoridades de Durango no han dado más información. No se conoce la identidad de la víctima.

A las 6:00 de la tarde, en el lugar del hallazgo, permanecía una patrulla de la policía de Gómez Palacio y la cinta amarilla, que sirve para formar el perímetro de la escena del crimen, estaba a punto de volar. En el puente Plateado, que también une a Gómez Palacio con Torreón, pero del otro extremo, un grupo de policías de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de Coahuila había instalado un retén en la parte del lecho del río.

Lo ocurrido no es cosa menor. Menos porque en La Laguna de Durango distintas voces han expresado desde hace tiempo su preocupación por el aumento en los delitos de extorsión y las prácticas de “cobro de piso” a transportistas y productores agropecuarios, principalmente.

El llamado y exigencia al gobierno estatal han sido constantes, pero las respuestas no han pasado de la retórica y los comunicados, y parece que el tema sigue escalando.

Este fenómeno y reclamo llama mucho la atención porque, de acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), no existe oficialmente ninguna denuncia por extorsión en Gómez Palacio hasta el mes de junio. En Torreón, en cambio, suman nueve denuncias.

TE PUEDE INTERESAR: Abandonan restos humanos bajo el Puente Solidaridad que une a Torreón con Gómez Palacio

AL TIRO

Lo ocurrido el viernes tiene que ser una alerta. No se puede minimizar, menos porque hay que recordar que el primer día de septiembre entra un gobierno morenista al municipio de Gómez Palacio, y todo cambio de ese tipo genera incertidumbre y dudas.

El problema es que todo esto se incrementa ante estas escenificaciones violentas que, como apunta Reguillo, convierten la violencia en espectáculo, instaurando códigos que rebasan la ley y el orden jurídico.

¿Cuál es el mensaje de este hallazgo el viernes por la tarde? ¿Qué se busca transmitir? ¿Quién está detrás? ¿Qué simboliza?

Las investigaciones estarán a cargo de la Fiscalía de Durango. Y la pregunta es: ¿qué se hará para que estas noticias no se vuelvan –otra vez– habituales, como hace 15 años?