¿Traición a la patria?

Tenía tiempo de darle vueltas al tema que hoy escribo y, francamente, no me animaba. Considero que he sido honesto en mis artículos y, en algunos casos, atrevido. La lectura de los textos de dos periodistas de VANGUARDIA, Francisco Aguirre Perales y Ulises Salas, me facilitó la decisión. El miedo, o lo que el pueblo llama precaución, impedía resolverme a decir mi palabra. Recordé aquel momento en que dejé mi columna en este diario luego de que alguien tocó a mi puerta: un joven guapo, con un traje y corbata caros, y una voz sin alteraciones, que me advirtió que no volviera a escribir sobre X porque podría sucederme algo que ni siquiera tendría tiempo de lamentar. Al retirarme de VANGUARDIA, sólo a la señora Diana Galindo le conté el hecho y ella me ofreció el apoyo del periódico. Eran los tiempos del moreirato. Pero me retiré porque estaba abrumado con dos historias que escribía, que al final se publicaron.

Escuché la perorata violenta de Rubén Moreira en la Cámara de Diputados contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Estaba exaltado, enojado, gritando y ofendiendo a la Presidenta. Pensé cómo se atrevía, cuando él fue el artífice de la dictadura que tuvo lugar en Coahuila y duró 18 años. Un paréntesis vale: su hermano Humberto declaró que Rubén era un dictador, nada menos. Pues ahora, a la moda, los pocos priistas que quedan, bajo la dirección de Alito Moreno, varios más han sacado del baúl de sus derrotas el acontecimiento de las tres curiosas coincidencias: la gobernadora de Chihuahua permitiendo a la CIA trabajar en el país, las amenazas de intervención militar en México de Donald Trump y la visita de una representante de la ultraderecha española que, además de ignorante, resultó ratera. Ignoro los entretelones del PRI, pero el hecho innegable es que está muriendo por implosión. No parece creíble que hayan expulsado a dos de las mujeres más inteligentes que estaban en el partido.

Ignoro quién inventó el término moreirato, pero evidentemente nos reenvía al porfiriato. Cuando me entrevistaron telefónicamente del periódico El País, de Madrid, me preguntaron por la masacre de Allende, pero ya entrados, lo que también les interesaba era otro tema: ¿Crees tú que Coahuila es chavista? Respondí que “¡sin la menor duda!”. Hugo Chávez pagó las clínicas oftalmológicas cubanas de muy alta calidad, es justo reconocerlo, pero Fidel estaba en la ruina y las financió Venezuela. Luego Rubén obligó, ¡imagínese!, a los burócratas y aun a los diputados a vestir pantalón caqui y camisa roja. Tuvimos en Coahuila repetidoras de dos televisoras cubanas y dos venezolanas; podíamos escuchar el programa “Aló, presidente” y otros.

Ahora Alito, Rubén y sus hermanos panistas se pusieron bravos contra Sheinbaum y exigen entregar a Estados Unidos a los que Trump pidió. Lilly Téllez, Alito y Salinas Pliego han defendido a la chihuahuense y pedido a Trump que nos invada. Si eso no es traición a la patria, dígame qué es.

Regreso al principio: Aguirre Perales menciona la imposición de Miguel Riquelme como gobernador. Y lo primero que hay que decir es que Riquelme no fue gobernador. Como historiador, no pondría su nombre en la lista. Él estuvo ahí por un golpe de Estado. Perdió las elecciones incluso en Torreón, cuando los laguneros siempre han peleado por tener gobernador lagunero. Peor todavía, Riquelme perdió en su propia casilla, o sea que ni sus vecinos lo querían. Todo Coahuila se insurgió. Marchamos desde el Tec hasta la Plaza de Armas poco más de 60 mil coahuilenses. Nadie quería a Riquelme.