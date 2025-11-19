Coahuila: Conjura exgobernador Miguel Riquelme a favor del senador morenista Luis Fernando Salazar

La mesa de la conjura está en marcha y en ella se fragua una alta traición al Revolucionario Institucional.

A la mesa, afirman, se encuentran sentados el senador Miguel Ángel Riquelme Solís, su grupo de incondicionales y el también senador, pero de Morena, Luis Fernando Salazar.

El objetivo es llevar a Salazar Fernández primero a la alcaldía de Torreón en el 2027, y luego en 2029 catapultarlo a la gubernatura de Coahuila, en un siniestro acuerdo político-electoral.

Miguel Ángel y su grupo no están conformes en la actualidad con la parte que les tocó en la repartición de cargos, pues aducen quedaron con poco margen de poder y de negocios.

Xavier Herrera, en la Subsecretaría en Torreón; y Fernando Gutiérrez “Guti”, en la Subsecretaría de Comunicaciones en Saltillo, están aislados, sin manejo político y sin manera de aumentar fortuna.

El presidente del Poder Judicial, Miguel Mery, está bien, pero le debe el puesto al actual senador de la república y siguen en contacto, por lo que informan, ya también trabaja en el proyecto.

Además, Riquelme y sus aliados no han podido llegar y hacer migas con Javier Díaz, Federico Fernández y Gabriel Elizondo, los principales aspirantes a suceder al gobernador Manolo Jiménez.

Por eso decidieron pactar con Luis Fernando Salazar, ex socio de Guti, y ambos en su momento del panista Memo Anaya en varios negocios en la Región Laguna, según políticos laguneros.

Luis Fernando, durante el sexenio de Miguel como gobernador de Coahuila, se sabe que fue de los consentidos y recibió una millonaria mesada de Riquelme a cambio de servicios prestados.

Para el grupo riquelmista, el senador de Morena les representa el regreso a los beneficios económicos al amparo del poder.

Luis Fernando, a su vez, prefiere repartir espacios en la alcaldía de Torreón y en el gobierno estatal con políticos que lo han protegido que negociar con la senadora de la 4T, Cecilia Guadiana.

La mesa de la conjura está en marcha, y si los dejan, pueden convertir a Luis Fernando en gobernador de Coahuila.

Quien traiciona una vez, traiciona mil...

PRIVILEGIO SARAPERO

Legítima y orgánica, se nota que es la conformación del grupo de ciudadanos que enarbolan la defensa de la Alameda saltillense.

40 mil firmas en favor de que el paseo público se mantenga sin modificaciones y para uso de la clase popular, suena bien.

Hace falta que autoridades municipales y los representantes del grupo ciudadano se reúnan para intercambiar puntos de vista y conocer los verdaderos planes del Ayuntamiento.

Porque es un tema delicado que atañe a todos, pues la Alameda es de los pocos espacios públicos que los saltillenses aún sienten verdaderamente como suyos.

RIELES SIN CULPA

El ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, declaró este lunes ante la FGR que nada tiene que ver con los 129 ferrotanques con millones de litros de huachicol en Ramos Arizpe, Coahuila.

Como se recordará, en julio pasado, autoridades militares y de la policía federal descubrieron los vagones con gasolina introducidos al país vía una empresa comercializadora de Ruffo Appel.

El político panista, ante el ministerio público federal, dejó en claro que su empresa solo consiguió el permiso de compra e introducción, pero nada tuvo que ver con el traslado.

Así las cosas, por lo que las investigaciones continuarán...

