Un Cuento de Ayer

Una vez, un joven caminante que sabía la fama de los viejos pasó por el lugar. Se acercó a conveniente distancia de la choza de los miserables y, sin decir palabra, juntó un poco de leña, encendió una pequeña hoguera y luego, con mucha cortesía, llamó a la puerta de los agarrados, que lo habían estado viendo desde la ventana.

Vivía en el campo, a orilla del camino, un hombre avaro casado con una mujer tan mezquina o más que él. Piedras de machucar muertos eran los dos, como se dice de aquellos que no dan ni los buenos días siquiera.

– Si buscas que te demos de comer, no hay –le dijeron casi a una misma áspera voz antes de que él dijera una palabra.

– Yo traigo mi comida –contestó el joven, asombrando a los dos vejetes que lo veían muy vacío de manos–. Les pido sólo un jarro para cocinarla.

Se lo prestaron, gustosos de no tener que darle nada, y desde la ventana lo siguieron viendo. Lo vieron escoger unas piedras, lavarlas luego cuidadosamente en el arroyuelo que por ahí corría, meterlas en el jarro con agua y poner luego el jarro sobre el fuego.

Se miraron los dos sin entender, y se llegaron al muchacho con gran curiosidad.

– ¿Qué haces? –le preguntaron.

– Ya lo ven ustedes –respondió aquél–. Cocino estas piedras para mi comida.

– ¿Pero es que las piedras se comen? –le preguntaron entre asombrados y burlones.

– No todas, pero algunas sí. Y son muy sabrosas.

Así les dijo el joven, meneando con una vara su extraño cocimiento. Suspensos quedaron los avaros, y muy interesados. Si aprendían a cocinar y comer piedras, ¿cuánto no podrían ahorrarse? De sus cavilaciones los sacó el muchacho:

– Naturalmente, saben mejor si se les pone un poco de sal.

Se la trajeron, ¿qué era un poco de sal? Y si se añaden hierbas de olor, añadió el joven, mejoran más aún. Las hierbas le trajeron que al fin no valen nada, o poco: yerbabuena y cilantro. Continuaba el hervor, y continuaba el muchacho meneando su olla singular. Ávidamente seguían los viejillos los preparativos, para aprender el guiso y poder así vivir en adelante nomás de comer piedras.

–Para que sean como manjar de príncipes –les dijo el joven–, nada mejor que echarles algunos trozos de carne, longaniza, tocino. Y si se les pone garbanzo y arroz, todavía mejor.

Ansiosos por aprender a guisar piedras, los avaros le dieron todo al joven. Terminó él de cocinar, pidió una cuchara y, muy a su placer, se puso a comer la carne, la longaniza y el tocino, los garbanzos y el arroz.