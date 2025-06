LA SACUDIDA. Esta semana llegaron los resultados del desempeño de Coahuila en el Índice Nacional de Competitividad. Sin embargo, lejos de la algarabía habitual, las cámaras industriales y de comercio se miraban sorprendidas por las cifras: sin llegar al desastre, dan cuenta de un estado sin recursos para sostener la infraestructura necesaria para que las empresas y, en general, la economía regional puedan desarrollarse y hacer frente a los embates de los gringos, así como de las evidentes carencias en el fomento de las inversiones.

Según el estudio, Coahuila descendió cuatro posiciones en el Índice de Competitividad Estatal (ICE) 2025, pasando del lugar 3 en 2024 al 7 este año.

Otro mal desempeño fue en Innovación y Economía (donde pasó del lugar 3 al 10) y Mercado de Trabajo (bajó del 4 al 9). En Infraestructura (escaló del 15 al 11), Sociedad y Medio Ambiente (bajó del 4 al 5), Derecho (se mantuvo como líder) y Sistema Político y Gobiernos (donde pasó del 31 al 29).

Aunque Coahuila destaca en varios aspectos, también se evidencian áreas que requieren atención y mejora, como la gestión de la deuda estatal, según el documento.

El lastre sigue siendo la impagable deuda heredada, que sangra a los coahuilenses con 15 millones de pesos por día, sólo para cubrir los leoninos intereses. Y adivinen quién los está pagando... Pues usted, con sus derechos vehiculares, que están cada vez más caros; eso sí, actualizados.

Llama la atención que se mencione en el estudio que el estado goza de prestigio en materia de seguridad, cuando contrastan los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESNSP), que sitúan a Coahuila con más delitos que Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo y Querétaro. En resumen, es el décimo estado más peligroso del país.

Así las cosas en este lugar en el que vamos pa’ adelante, pero para el precipicio. Fuera más, dijo el primo Jorge.

LAS CONJURAS. Habíamos comentado acerca de las trapacerías que, bajo desconocimiento o consentimiento del joven secretario de Educación, se vienen dando en la Sedu, cuando nos enteramos de la entretenida acción de la directora jurídica de la dependencia en estas elecciones judiciales −donde resultó experta en las artes del mapacheo−, en la que le fue asignada una zona grande de Saltillo para actuar en consecuencia, logrando buenos resultados. Mientras tanto, sus funciones, por las que los coahuilenses le pagamos y muy bien, las utiliza para hacer sus trapacerías y amedrentar profesores. Se sabe que en estas fechas ha estado en una campaña para forzar a los maestros de antigüedad a que soliciten su pensión de manera anticipada a través de su secuaz, un tal licenciadillo balaceras de apellido Alemán, quien amedrenta a maestros con la cantaleta de que les va a levantar actas administrativas.

De plano no se sabe por qué Carolina Díaz, a quien Riquelme premió con una notaría por los servicios “mapachilescos” prestados, no está ejerciendo la misma. ¿Será porque es más útil en esas labores electorales y, de otra manera, no tendría excusa? Sabe en qué artes, diría mi abuela.

LOS COLMOS. En el marco de la celebración del Pacto Coahuila −según el cual se busca impulsar el desarrollo económico y social, así como la estabilidad laboral en el estado−, con la presencia del gobernador Manolo, representantes de las cámaras industriales, de comercio y servicios, así como de líderes sindicales de las grandes centrales obreras, se llevó a cabo la culminación del gran acuerdo que, desde tiempos del moreirato, fue planteado ante la falta de inversiones, amén de la escasez de recursos para fomentar el empleo, la estabilidad jurídica y la seguridad pública. Claro, con el cumplimiento de las acciones del mismo, pero solamente del lado de los empresarios y sindicatos, porque lo que es el gobierno de Coahuila: “debo, no niego”, pues la plata se la acabaron.

Cabe resaltar que, al mismo tiempo que se presumía de la estabilidad laboral, trabajadores de dos empresas importantes de la región realizaron un paro de labores en reclamo por las bajas utilidades recibidas. ¡Haya cosa!

El evento se salvó gracias a la oportuna intervención de la secretaria del Trabajo y el abogado Carrillo, quienes son personas de palabra, porque si no, vaya lío que se hubiera generado. Bien hecho.