Verificación vehicular: ¿por qué no se la toman en serio?

“Los vehículos automotores que circulen o transiten por las vías públicas del Estado, deberán someterse a la verificación de emisiones contaminantes de humo, gases tóxicos y ruidos, mismos que no podrán sobrepasar los límites máximos permisibles en cada caso y que se especifiquen en las normas oficiales mexicanas aplicables.

“Dicha verificación deberá llevarse a cabo dos veces por año, en los centros de verificación vehicular autorizados por la autoridad competente”.

La transcripción anterior corresponde al texto del artículo 267 de la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable de Coahuila. La lectura de la norma no deja lugar a dudas: someter a verificación los automóviles que circulan en la entidad es una obligación que debe cumplirse dos veces al año.

No es optativo; no existen excepciones, no hay “letra chiquita” que permita eludir la responsabilidad. Y, pese a ello, la inmensa mayoría de los propietarios de vehículos automotores no cumple con ella.

¿Cuál es la razón de esto?

La respuesta se encuentra en el reporte que publicamos en esta edición relativo a las metas que, en materia de verificación vehicular, se ha fijado la autoridad municipal. De acuerdo con Emmanuel Olache Valdés , director de Medio Ambiente y Espacios Urbanos, para este 2025 se propusieron verificar unos 15 mil vehículos de residentes saltillenses.

El detalle es que esa cantidad no representa siquiera el 5 por ciento de los vehículos que se encuentran registrados en Saltillo y que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, son más de 427 mil.

La pregunta surge sola: ¿por qué, si la Ley es muy clara al establecer la obligatoriedad de la verificación vehicular, para el 100 por ciento de los autos que circulen en la ciudad, la autoridad municipal tiene como meta hacerlo en manos del 5 por ciento de estos?

Un detalle importante en torno a este número es que, pese al muy reducido porcentaje de unidades sometidas a revisión este año, la cifra alcanzada implica ¡más del doble de lo realizado en 2024!

La situación resulta incomprensible, no solamente porque estamos ante una obligación legal, sino porque vivimos en una ciudad que, hasta ayer, acumulaba 155 días con calidad del aire mala a extremadamente mala, y una de las fuentes de contaminación relevantes está constituida por las emisiones de los vehículos automotores.

¿Qué hace falta para que la autoridad municipal considere la necesidad de hacer cumplir la Ley y contribuir con ello a mejorar la calidad del aire que respiramos los saltillenses?

Cabría esperar que se ofreciera una explicación razonable de este fenómeno pero, sobre todo, que se defina la ruta para que la verificación vehicular sea, como lo manda la Ley: una realidad a la cual se sujete a la totalidad de propietarios de autos.