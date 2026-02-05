¿Y la corrupción, apá?

Se ha venido generando una percepción extendida en el quehacer público de nuestro país, en el sentido de que la lucha contra la corrupción se “da” de manera selectiva y partidista. Dicho de manera coloquial: “Que se haga la voluntad de Dios en las mulas de mí compadre” y en el argot actual se habla del lawfare, que no es más que la guerra jurídica, vía la manipulación del sistema legal y judicial con fines políticos para inhabilitar, desacreditar o destruir a un adversario. Al régimen actual le ha servido para darse baños de pureza y culpar de todo cuanto no conviene a su “proyecto” de nación, a los ex presidentes, uno en particular es objeto de su señalamiento.

La corrupción es de larga data en México, se ha convertido en una práctica endémica o sistémica, toda vez que no se trata de un acto aislado, sino de un verdadero arraigo en las estructuras organizacionales, en procesos gubernamentales y en la cultura diaria. Se ha convertido en una forma habitual de hacer negocios con la autoridad. Mientras más débiles son las instituciones, la impunidad se refuerza y el nepotismo y el soborno campean a sus anchas.

TE PUEDE INTERESAR: Una plaga del siglo XXI...

La corrupción es endémica cuando la misma sociedad la percibe como algo inevitable o necesario para agilizar trámites. Se vuelve parte de la cotidianeidad, es “normal”, verbi gratia, pedir y ofrecer mordidas. Y de ahí pa’ delante. También aportan al arraigo de esta bazofia la ausencia de controles, o aunque existan, se acostumbran pasárselos por debajo de las extremidades inferiores. “Con dinero baila el perro”... es toda una descripción de mucho de lo sucede en nuestra tierra.

La inseguridad y la desconfianza hacen polvo a las instituciones y esto afecta de manera importante la democracia, de suyo tan incipiente en nuestro país. En el ámbito económico es nefasta la afectación, porque se va contra la eficiencia económica y la inversión y de entrada se merman significativamente los recursos públicos. ¿Le suenan amiguismo, malversación de fondos?... No es tarea fácil cuantificar los estragos de la corrupción, pero hasta hace un par de años representaba cerca del 10 por ciento del PIB. Por lo general se acusa a la clase política de estas prácticas deleznables, pero también hay del lado de los gobernados un alto porcentaje que le entran al batidillo con singular alegría. La corrupción no se combate con lengua, abatirla demanda transformación estructural, educación y una reforma de gran calado en los sistemas de rendición de cuentas, con transparencia. Tristemente, el régimen que hoy se tiene ha desaparecido los muros de contención contra esta plaga. Verbi gratia, la desaparición del INAI, que porque había mucha corrupción. ¿Y a cuántos castigaron?... La desaparición del INAI es un golpe duro para la transparencia y la rendición de cuentas. Esto redundará en opacidad. Han disminuido las licitaciones públicas, porque ahora se privilegia de manera directa a los proveedores “a modo”.

La educación tiene un rol esencial en la formación de personas honorables, y también en casa, ahí es la primera cernida. En casa aprendemos lo que nos enseñan nuestros padres, ahí recibimos los principios y valores que hacen la diferencia entre un pillo y una persona honesta. Los corruptos van in crescendo, parece que no hay forma de detenerlos. Y de ribete, al que es honorable no le bajan un milímetro de pen...o. Es hora de recapitular, una sociedad amoral tiende a destruirse. Papás háganse cargo de sus hijos, ustedes son su guía, es un deber de amor el que tienen con ellos. No los dejen indefensos de por vida, no se permitan lanzarlos a la vorágine de esta deshumanización que es sobrecogedora, háganlos fuertes con principios y valores inculcados con el EJEMPLO. Los niveles de corrupción van a la alza, son sintomáticos de la decadencia moral que nos ahoga. Hoy el afán es tener, tener y tener, sin importar como lo obtenga. Y quienes llegan a los cargos públicos, pues provienen de esa sociedad, y pareciera que están nomás esperando turno para saquear al país.

El tiro de gracia a la gobernanza política se la ha dado mayoría que cobra en el Congreso. Noquearon al INE, los consejeros son afines a los “intereses” del gobierno en turno. Cuando se llega al poder por la vía de instituciones carcomidas por la corrupción y la impunidad y de ribete con un poder judicial que tiene de poder lo que yo tengo de Albert Einstein, estamos aviados para la debacle. El proceso electoral del 2027 va, si no los para la ciudadanía, a ser un cochinero. Si la oposición no empieza a preparase a la de ya, NO VA A TENER REPRESENTANTES DE CASILLA. Sin las actas de cierre de la votación obtenida, ya valió una pura y dos con sal la elección. De una elección ganada con chapuzas se engendran toda suerte de pillos, de inútiles, para decirlo de manera adecuada, no buenos gobiernos, ni legisladores comprometidos con las causas de sus representados. ESTO QUE APUNTO YA LO TENEMOS SABIDO... Me pregunto ¿hasta cuándo vamos a seguir en esta suerte?

TE PUEDE INTERESAR: Jóvenes, México es suyo también...

“Cuando el saqueo se convierte en una forma de vida para un grupo de hombres en una sociedad, con el transcurso del tiempo crean para sí mismos un sistema legal que lo autoriza y un código moral que lo glorifica”, como expresa el economista galo Fréderic Bastiat, tenemos esto, ladrones, cínicos, vividores. Tenemos que salir a decirlo con peras y con manzanas, es esencial que lo entiendan todos los ciudadanos, sin importar su nivel académico. La corrupción pudre cuanto toca, vamos a exterminarla. Todos debemos de colaborar para promover la integridad, la gente común tiene que entender que el gobierno no tiene ni un clavo, el dinero con el que se mueven sale de los bolsillos de los que pagamos impuestos. Los dueños de México SOMOS NOSOTROS ¿No les parece que ya es tiempo de asumir nuestra investidura?

Un último dato, en México las organizaciones del crimen organizado y del narcotráfico transnacional funcionan como si se tratara de empresas de grandes vuelos. Pero así continuarán y más, mientras sigamos de brazos cruzados, o deshojando la margarita, mentando madres...A ver si nos sale la casta, mi esperanza no se da por vencida.