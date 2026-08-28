A sus 100 años, Dick Van Dyke da la clave para tener fuerza y movilidad a su edad

Lejos de abandonar el gimnasio con el paso de los años, Van Dyke ha mantenido la constancia. Durante una conversación en el podcast Where Everybody Knows Your Name , habló sobre el hábito que lo ha acompañado durante gran parte de su vida.

A sus 100 años , Dick Van Dyke sigue sorprendiendo por su energía y movilidad. El reconocido actor estadounidense, cuya carrera lo convirtió en una figura emblemática del cine y la televisión, mantiene una rutina de actividad física y asegura que el ejercicio continúa siendo parte importante de su vida cotidiana.

“Siempre hice ejercicio tres días por semana”, explicó el actor, quien considera que mantenerse en movimiento ha sido una de las claves para conservar su fuerza y evitar la rigidez que puede aparecer cuando pasa demasiado tiempo sin actividad física.

Para Van Dyke, mantenerse activo tiene un efecto directo en cómo se siente durante el día. Según ha contado, cuando deja de hacer ejercicio comienza a experimentar una mayor sensación de rigidez en el cuerpo.

La rutina de Dick Van Dyke no consiste únicamente en caminar o realizar movimientos ligeros. El actor continúa haciendo ejercicios de fuerza, utiliza máquinas de gimnasio y combina estas actividades con movimientos enfocados en conservar la movilidad y la flexibilidad.

“Creo que eso me salvó del dolor. Es un buen consejo para cualquiera”, afirmó al hablar sobre la importancia que el entrenamiento ha tenido para él a lo largo de los años.

Su esposa, Arlene Silver, también forma parte de esta rutina y suele acompañarlo al gimnasio. La pareja ha compartido algunos detalles de su vida diaria, entre ellos la alimentación que disfruta el actor al comenzar el día.

EL DESAYUNO Y LOS HÁBITOS DEL ACTOR

En 2025, Arlene Silver mostró cómo prepara uno de los desayunos favoritos de Van Dyke: dos huevos acompañados de tostadas de pan de papa con manteca y mermelada de frutilla.

Otro detalle que llamó la atención fue su manera de tomar café. Cuando tenía 99 años, trascendió que el actor acostumbraba agregar cinco terrones de azúcar a su bebida, una costumbre que contrastó con la imagen de una dieta estrictamente enfocada en alimentos saludables.

Su caso muestra que Van Dyke no atribuye su longevidad a un ingrediente específico ni a una fórmula alimenticia concreta. Para él, el bienestar parece estar relacionado con una combinación de hábitos sostenidos durante décadas.

La actividad física, la compañía de su esposa y una actitud positiva forman parte de esa rutina que el actor ha mantenido incluso después de cumplir un siglo de vida.

EL OPTIMISMO, OTRA PARTE DE SU FILOSOFÍA

En su libro 100 Rules for Living to 100: An Optimist’s Guide to a Happy Life, Dick Van Dyke también reflexionó sobre los factores que considera importantes para llegar a una edad avanzada manteniendo una buena actitud ante la vida.

El actor escribió: “La actitud ante la vida creo que tiene mucho que ver. Siempre miré el lado bueno y esperé que sucedieran cosas buenas”.

Para Van Dyke, el optimismo es una parte importante de su manera de enfrentar el paso del tiempo. Su mensaje público ha girado alrededor de mantenerse activo, conservar el sentido del humor y encontrar motivos para disfrutar las actividades cotidianas.

Aunque su trayectoria artística incluye décadas de trabajo en cine y televisión, en los últimos años su estilo de vida también ha despertado interés. A sus 100 años, continúa demostrando que el ejercicio y el movimiento siguen presentes en su rutina.