‘A todas nos robó’: Mía Marín destapa millonario fraude de Alex Marín tras su arresto en Puerto Vallarta

El Código Penal del Estado de Jalisco contempla penas de entre 15 y 30 años de prisión, además de sanciones económicas, para quienes incurran en este tipo de delitos. En casos donde las víctimas son menores de edad, no es necesario acreditar el uso de violencia, engaño o abuso de poder para tipificar la conducta como trata.

Acusaciones de su exesposa, Mía Marín

La detención de Marín se produce en medio de nuevas acusaciones por parte de su exesposa, la actriz Mía Marín —nombre artístico de Yajayra Guadalupe Cortés Ito—, quien recientemente declaró en el pódcast del youtuber Alejandro Villanueva Madness que su expareja habría defraudado a por lo menos tres de sus colaboradoras.

“Nosotras no obteníamos ningún beneficio”, afirmó Mía Marín, al explicar que pese a la popularidad del contenido que generaban como colectivo poliamoroso, nunca recibieron la remuneración que les correspondía. Mencionó que otras actrices como Yamileth Ramírez y Giselle Montes también habrían sido víctimas de fraude.

“A todas nos robó. A Yamileth le robó más de un millón, a Giselle más de dos millones, y no se diga a mí... A la fecha no he recibido un peso del divorcio”, sostuvo la actriz. Agregó que no ha desistido en su intención de exigir legalmente una parte del patrimonio generado durante su relación con Marín.

Conversaciones difundidas

En redes sociales se hicieron públicas supuestas conversaciones entre la expareja, en las que Alejandro “N” habría intimidado a Mía Marín para evitar un proceso civil. En uno de los audios filtrados, se escucha:

“No amiga, no te corresponde nada corazón... ¿Quieres que vaya a Monterrey y te haga un desmadre? Tú dime y graba la conversación si quieres...”.

El audio generó rechazo entre usuarios, quienes señalaron un patrón de intimidación y posible violencia psicológica.

Mía Marín también desmintió las declaraciones previas de Marín, quien había asegurado en un video publicado en febrero que la separación fue resultado de una infidelidad por parte de ella. “Yo ya trabajaba antes de conocerlo. Lo que él dice en redes es mentira”, afirmó.

Trayectoria polémica

Alex Marín se hizo conocido en redes por promover un estilo de vida poliamoroso, que exhibía abiertamente junto a varias actrices del cine para adultos. Este modelo lo llevó a consolidar una comunidad de seguidores y a monetizar contenido en plataformas digitales. Sin embargo, su carrera ha estado acompañada por controversias, señalamientos de control hacia sus parejas y ahora, por acusaciones de delitos graves.

Hasta el momento, el detenido se encuentra bajo resguardo de las autoridades de Jalisco y en espera de la audiencia inicial. La Fiscalía no ha descartado que surjan más denuncias en su contra conforme avancen las investigaciones.