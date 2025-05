¿Aceptó? Lucía Méndez cree que Gala Montes sería perfecta para encarnarla en su bioserie y ella responde

Gala Montes expresó su entusiasmo ante la posibilidad de interpretar a Lucía Méndez en una bioserie sobre la vida de la icónica actriz, aunque aún no hay confirmación del proyecto

La actriz y cantante Gala Montes se pronunció recientemente sobre la posibilidad de interpretar a Lucía Méndez en una producción biográfica. La también exparticipante de La Casa de los Famosos México afirmó sentirse honrada de que la veterana actriz y cantante la considere para encarnar su vida en una futura bioserie.

“Sí lo escuché, ojalá, yo encantadísima, la verdad me encantaría, siempre he querido hacer una biografía y qué mejor de ese ícono. ¡Qué mujerón!, me encantaría; aparte, sí nos parecemos”, expresó Montes durante un encuentro con la prensa.