¡Poder femenino! Jennifer Lawrence y Emma Stone producirán la película en solitario de Miss Piggy para Disney
La ganadora del Oscar aseguró que, además de encabezar la producción, ambas estrellas también formarán parte del elenco frente a la cámara
Sus gritos, histeria, actitudes de diva y momentos románticos le han dado un lugar icónico en la cultura pop a Miss Piggy. Ahora, cerca de cumplir 70 años de existencia, la eterna enamorada de la ‘Rana René’ tendrá una nueva aventura cinematográfica.
De acuerdo con la actriz Jennifer Lawrence, junto a Emma Stone ya producen el filme centrado en la célebre cerdita.
“No sé si puedo anunciarlo, pero lo voy a hacer: Emma Stone y yo estamos produciendo una película de Miss Piggy y Cole la está escribiendo”, reveló Lawrence en el podcast Las Culturistas, conducido por Bowen Yang y Matt Rogers.
Jennifer Lawrence reveals to Las Culturistas she's producing a Miss Piggy movie with Emma Stone.
Cole Escola is writing the script.
¿DE QUÉ TRATARÁ LA PELÍCULA DE ‘MISS PIGGY’?
El proyecto formará parte del universo Disney, compañía propietaria de los derechos de ‘Los Muppets’.
Lawrence y Stone ficharon a la guionista Cole Escola para aportar su estilo a la historia que protagonizará la icónica marioneta.
La protagonista de Los juegos del hambre también confirmó que tanto ella como Stone aparecerán en la cinta. “Creo que sí, tenemos que hacerlo”, declaró, aumentando la expectativa de los fanáticos por verla en un registro completamente distinto, algo ya habitual en su versátil carrera.
UNA CELEBRACIÓN
Los Muppets, que recientemente cumplieron 70 años, celebran un año de homenajes que culminó con la noticia de que El show de los Muppets tendrá una nueva versión a cargo de Point Grey Pictures, la productora de Seth Rogen y Evan Goldberg.
De acuerdo con Deadline, Disney+ también ha encargado un especial de televisión con la participación de Sabrina Carpenter, que se estrenará en 2026, coincidiendo con el 50º aniversario de la serie original. (Con información de Reforma)