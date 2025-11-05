¡Poder femenino! Jennifer Lawrence y Emma Stone producirán la película en solitario de Miss Piggy para Disney

Sus gritos, histeria, actitudes de diva y momentos románticos le han dado un lugar icónico en la cultura pop a Miss Piggy. Ahora, cerca de cumplir 70 años de existencia, la eterna enamorada de la ‘Rana René’ tendrá una nueva aventura cinematográfica.

De acuerdo con la actriz Jennifer Lawrence, junto a Emma Stone ya producen el filme centrado en la célebre cerdita.

“No sé si puedo anunciarlo, pero lo voy a hacer: Emma Stone y yo estamos produciendo una película de Miss Piggy y Cole la está escribiendo”, reveló Lawrence en el podcast Las Culturistas, conducido por Bowen Yang y Matt Rogers.