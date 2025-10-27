Adrián Di Monte rompe el silencio tras la salida de su ex, Sandra Itzel, de La Granja VIP: ‘Me considero feminista’

/ 27 octubre 2025
    Adrián Di Monte rompe el silencio tras la salida de su ex, Sandra Itzel, de La Granja VIP: ‘Me considero feminista’
    Sandra Itzel y Adrián Di Monte estuvieron casados desde 2015 hasta su divorcio en 2024. FOTO: ESPECIAL

Mientras la actriz y cantante reflexiona sobre su experiencia en el programa, su exesposo Adrián Di Monte expresa públicamente su apoyo a las mujeres, desvinculándose de su pasado juntos

El 26 de octubre, Sandra Itzel se convirtió en la segunda eliminada de La Granja VIP, el reality show de TV Azteca. Su salida no solo sorprendió a la audiencia, sino que también generó controversia debido a un error del conductor Adal Ramones, quien adelantó la eliminación de Itzel antes de tiempo, arruinando el suspenso característico de la gala.

Al regresar al foro, Sandra expresó que no le sorprendió su eliminación, ya que percibió que el público deseaba ver conflictos dentro del programa. Comentó: “Sí, me lo esperaba. No vi a Eleazar más fuerte, yo creo que querían ver el mundo arder dentro de La Granja”.

Además, reflexionó sobre las dinámicas internas del reality, señalando que le permitió conocer “las máscaras que muchos traen allá adentro”.

Por otro lado, Adrián Di Monte, quien fue esposo de Sandra Itzel, reaccionó públicamente ante su salida del programa. El actor expresó su apoyo al género femenino, declarando: “Yo apoyo a las mujeres, siempre me pronunciaré defensor de las mujeres y me considero un feminista yo mismo”.

Aunque se le preguntó sobre su opinión respecto a la participación de su exesposa en el reality, Di Monte prefirió no profundizar en el tema, indicando que esa etapa de su vida ya había quedado atrás.

La salida de Sandra Itzel también desató reacciones en redes sociales. Parte de los seguidores de Adrián Di Monte se burlaron de la situación, utilizando frases como “Te vengamos papuchis” en apoyo al actor.

Andrea Saavedra

Egresada en Licenciatura de Comunicación por la UA de C. Laboró como Co-coordinadora en Comunicación Social y Política, así como en producción de contenido para redes sociales y edición de textos académicos. Colaboró en jornadas de promoción para la Salud Sexual y Reproductiva. Actualmente se desempeña como Editor Digital First en Mesa Central de esta casa editorial.

Está certificada en Diplomados de Comunicación Política por Escuela en Liderazgo Xoan Noya en 2020, en Perspectiva de Género en la cobertura de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Femenicida por la UNAM en 2021 y en La Suprema Corte y los Derechos Humanos por la SCJN en 2021.

