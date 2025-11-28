Acuden a un ‘encuentro’ con las escritoras de los ‘márgenes’: Concluyen diplomado literario en Saltillo

Acuden a un ‘encuentro’ con las escritoras de los ‘márgenes’: Concluyen diplomado literario en Saltillo

por Mauro Marines

El curso impartido por Else Tamez creó una comunidad que creció al leer, disfrutar y estudiar la obra de autoras que escriben desde la disidencia de género, sexual y social

Artes
/ 28 noviembre 2025
Durante siete meses un grupo de escritores saltillenses, de la mano de le escritore Else Tamez, realizaron un viaje para conocer la disidencia en la literatura, la diferencia, la realidad de otros contextos más allá del canon, en una experiencia que les marcó profundamente y que culminó esta semana.

El jueves 27 de noviembre, en el Centro Cultural Casa Purcell, se entregaron las constancias del diplomado “Todo lo que se desborda es nuestro”, por parte del Instituto Municipal de Cultura y la Universidad Autónoma de Coahuila a quienes concluyeron exitosamente este recorrido literario.

Pensé en las literaturas que vienen desde los márgenes, para visitar esas voces que no vemos dentro de la academia”, comentó Tamez para VANGUARDIA sobre las intenciones del diplomado, “con esto me refiero a las escrituras que vienen de las mujeres, pero no solamente en términos generales, sino más particular. Así revisamos las disidencias desde el color de piel, los deseos, la clase social, era como ir atravesando todas esas escrituras desde diversas líneas para lograr mirar estas literaturas de una manera más compleja y poder profundizar en ellas”.

“Entonces así como podíamos leer a una mujer cis-género, podíamos leer a una mujer transexual, pero además leer a una mujer transexual, negra, empobrecida, por su contexto social y político y todo esto va complejizando una mirada, una lectura, no solo de las letras, sino también una lectura de mundo, de cómo está contextualizada esa voz y así ir reflexionando esto desde esta mirada más compleja y así reconocerme, quizá, en estas voces y encontrar, tal vez, un acompañamiento que posiblemente nos ha faltado”, agregó.

A partir de este estudio el diplomado también planteó el reconocimiento del contexto de les participantes, sus propios “márgenes” y los lugares desde donde viven, piensan y escriben, un ejercicio que marcó a tal grado a estas personas que durante la ceremonia de entrega de reconocimientos hubo una opinión recurrente al respecto del curso: les cambió la vida.

Además de crear textos y revisarlos desde desde esta perspectiva, también pudieron seguir ampliando su visión en los distintos conversatorios virtuales, realizados entre cada módulo con autores —como Lázaro Izael, saltillense que recién ganó el Premio de Poesía Ramón López Velarde, y Sara Uribe— cuya obra leyeron previamente.

$!Acuden a un ‘encuentro’ con las escritoras de los ‘márgenes’: Concluyen diplomado literario en Saltillo

Y, por supuesto, también planteó un espacio de confrontación para reconocer la existencia de otras formas de vivir y ser con las que, tal vez, muchas personas no están familiarizadas. Tamez reconoce que sí fue difícil para algunas personas pero, al mismo tiempo, fueron estas quienes demostraron apertura y empatía al volver sesión tras sesión para seguir aprendiendo.

Fue un gran reto para mí coordinar un grupo con esta complejidad pero finalmente me llevé una experiencia de mucho aprendizaje, a mirar todos estos puntos de vista”, compartió sobre su vivencia en este diplomado que atendió a cerca de 15 participantes de principio a fin, con el mínimo de bajas, algo extraordinario para este tipo de proyectos.

Estoy segura que estos espacios son necesarios, la revisión de estas vidas y escrituras me parece imprescindible, sobre todo por esto de poner en el centro la vida, porque yo creo que todes siempre estamos buscando y creo que si estas existencias están por ahí perdidas y encuentran un lugar, y ahí se convierte en un lugar seguro, surge una esperanza”, concluyó.

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

