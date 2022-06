Alex Katz, uno de las principales pintores en la historia del arte estadounidense del siglo XX

“Un pintor, Katz, que no solo está en activo a sus 94 años, sino que se levanta a las 7 de la mañana. Un pintor de grandes formatos que con siete décadas a sus espaldas es la primera vez que una exposición en España recorre toda su obra: desde sus obras históricas a las más recientes”, explica Solana que añade: “todo un retorno a la pintura figurativa de la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI que no estaba presente en nuestras colecciones”.

Esta exposición, la primera del artista americano en España, incluye piezas fundamentales como “The Red Smile” (1963), procedente del Whitney Museum of American Art (Nueva York); “Round Hill” (1977), de Los Angeles County Museum of Art; “Red Coat” (1982), del Metropolitan Museum of Art (Nueva York); “Black Hat #2” (2010), de la Albertina (Viena), así como “The Cocktail Party” (1965), “Ted Berrigan” (1967), “Blue Umbrella #2” (1972) o “Green Table” (1996), de colecciones privadas.

ENTRE LA PINTURA Y LA POESÍA....

Katz nació en Brooklyn, hijo de inmigrantes rusos, interesados por la pintura y la poesía. En 1946 ingresó en la escuela de arte Cooper Union de Manhattan, donde se inició en las teorías y técnicas del arte moderno.

TE PUEDE INTERESAR: ‘La línea que come de la mano’, inauguran exposición de Elvira Gascón a 82 años de su exilio

En 1949 obtuvo una beca de verano en la escuela de pintura y escultura Skowhegan, en Maine, donde le animaron a pintar del natural, algo que resultó fundamental en su desarrollo como pintor y donde le aportaron “una razón para dedicar mi vida a la pintura”, como él explica.