‘Aquetemato’, una obra de teatro donde actores, director y autor entran en disputa

La obra de Juan Antonio Villarreal se estrena este viernes con un elenco que integra a nuevas voces de las artes escénicas de Saltillo

Artes
/ 13 noviembre 2025
Un actor, una actriz, el director de la obra y el autor de la misma están a punto de dar la tercera llamada, pero el conflicto impide que la obra inicie como debe y el espectáculo se retrasa, mientras el público observa la verdad de sus personajes.

‘Aquetemato’ es una obra de teatro escrita y dirigida por Juan Antonio Villarreal pero producto de un trabajo colectivo, que se nutre de las experiencias de su equipo para darle forma a la ficción, en la cual explorarán los odios y rencores de sus personajes.

El montaje, que se estrena este viernes, fue una iniciativa del actor y director Oscar Troyo, quien invitó a Villarreal a escribir un texto pensado para darle cabida sobre la escena a nuevas generaciones de artistas escénicos.

“Empezó a hacerse porque ellos existían y yo existía. Entonces de las vivencias o de lo que nos iba sucediendo fue elaborándose el texto, fui entregándoles de poquito en poquito. Al principio yo no iba a estar, pero fuimos armando la obra hasta que empecé a formar parte del elenco”, explicó Villarreal para VANGUARDIA.

El elenco está integrado por Troyo y Villarreal —quien al principio solo pensaba ser el autor de la obra, pero el desarrollo natural de la misma lo llevó a formar parte de la escena—, así como de Sugeiry Itzel y Diego Lazo, además de Leonardo Gabriel, un niño que prestó su voz para un par de personajes que “hacen preguntas muy interesantes”.

“Lo que se va a ver es lo que es previo a la tercera llamada, es una obra que no termina de empezar, pero queda una historia. A veces vemos el pensamiento real de los personajes, tendremos que ir adentrándonos e interpretando qué pasa”, compartió el actor y director, “es una obra desde el odio para descubrir quiénes son estos cuatro personajes”.

A veces vemos el pensamiento real de los personajes, tendremos que ir adentrándonos e interpretando qué pasa”
Juan Antonio Villarreal, actor y director de teatro.

Así como sucede en otras obras de Villarreal la realidad y la ficción se mezclan, y los acontecimientos de la escena, al estar inspirados en anécdotas reales, abrevan de los artistas que están poniendo el cuerpo, por lo que quienes les conozcan identificarán guiños a sus creadores, pero quienes no podrán disfrutar de igual manera de la historia y descubrir qué mueve a los personajes y qué hace que se comporten de tal manera.

“Fueron tres o cuatro meses de trabajo donde sucedieron cosas que les iba pasando a los actores y luego se ficcionaba el suceso para armar la obra”, comentó Villarreal sobre el proceso.

Su temporada de estreno tendrá funciones este viernes 14 a las 20:00 horas y sábado 15 y domingo 16 a las 19:00 horas en el Centro Cultural La Besana, con miras a que el proyecto crezca y se presente nuevamente en el futuro. La entrada tiene un costo de recuperación de 100 pesos.

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

