‘Aquetemato’, una obra de teatro donde actores, director y autor entran en disputa

Un actor, una actriz, el director de la obra y el autor de la misma están a punto de dar la tercera llamada, pero el conflicto impide que la obra inicie como debe y el espectáculo se retrasa, mientras el público observa la verdad de sus personajes. ‘Aquetemato’ es una obra de teatro escrita y dirigida por Juan Antonio Villarreal pero producto de un trabajo colectivo, que se nutre de las experiencias de su equipo para darle forma a la ficción, en la cual explorarán los odios y rencores de sus personajes. El montaje, que se estrena este viernes, fue una iniciativa del actor y director Oscar Troyo, quien invitó a Villarreal a escribir un texto pensado para darle cabida sobre la escena a nuevas generaciones de artistas escénicos.

“Empezó a hacerse porque ellos existían y yo existía. Entonces de las vivencias o de lo que nos iba sucediendo fue elaborándose el texto, fui entregándoles de poquito en poquito. Al principio yo no iba a estar, pero fuimos armando la obra hasta que empecé a formar parte del elenco”, explicó Villarreal para VANGUARDIA. El elenco está integrado por Troyo y Villarreal —quien al principio solo pensaba ser el autor de la obra, pero el desarrollo natural de la misma lo llevó a formar parte de la escena—, así como de Sugeiry Itzel y Diego Lazo, además de Leonardo Gabriel, un niño que prestó su voz para un par de personajes que “hacen preguntas muy interesantes”. “Lo que se va a ver es lo que es previo a la tercera llamada, es una obra que no termina de empezar, pero queda una historia. A veces vemos el pensamiento real de los personajes, tendremos que ir adentrándonos e interpretando qué pasa”, compartió el actor y director, “es una obra desde el odio para descubrir quiénes son estos cuatro personajes”.

Así como sucede en otras obras de Villarreal la realidad y la ficción se mezclan, y los acontecimientos de la escena, al estar inspirados en anécdotas reales, abrevan de los artistas que están poniendo el cuerpo, por lo que quienes les conozcan identificarán guiños a sus creadores, pero quienes no podrán disfrutar de igual manera de la historia y descubrir qué mueve a los personajes y qué hace que se comporten de tal manera. “Fueron tres o cuatro meses de trabajo donde sucedieron cosas que les iba pasando a los actores y luego se ficcionaba el suceso para armar la obra”, comentó Villarreal sobre el proceso.

Su temporada de estreno tendrá funciones este viernes 14 a las 20:00 horas y sábado 15 y domingo 16 a las 19:00 horas en el Centro Cultural La Besana, con miras a que el proyecto crezca y se presente nuevamente en el futuro. La entrada tiene un costo de recuperación de 100 pesos.

